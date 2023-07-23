Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni asfalt sezonunun başladığı günden itibaren ilçe merkezinin yanı sıra merkeze uzak tüm mahallelerde de yoğun bir çalışma yürütüyor.

Geçtiğimiz yıl merkeze uzak tüm mahallelerin yollarını parke yol çalışmalarıyla yenileyen ekipler, özellikle mahalleler ve yaylalar arası bağlantı yollarına yoğunluk vererek, söz konusu alanların bir an önce tamamlanması için çalışmaları sürdürüyor. Bu çerçevede yaklaşık 3,5 kilometrelik İsmil-Taştömek bağlantı yolunda çalışma yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sathi kaplamasını tamamladı. Beşağıl-Eğrikuyu arasındaki bağlantı yolunun PMT seriminin tamamlanmasının atfından sathi kaplaması kısa sürede başlayacak. Ekipler, 2 bin 600 metre uzunluğundaki Suruç-Kökez bağlantı yolunun da sathi kaplaması tamamladı. Bu yolun sathi kaplama çalışması ise sürüyor. Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ayrıca Hayıroğlu - Abditolu bağlantı yolunda da genişletme ve temel malzeme serimi tamamlandı ve kısa sürede PMT çalışması başlayacak, ardından da satıh kaplamasına geçilecek.

“Hemşerilerimizin rahatı ve mutluluğu için ne gerekiyorsa yapıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ifade ederek, hedeflerinin vatandaşların çok daha konforlu ve güvenli ulaşıma kavuşması olduğunu söyledi. Tüm ekiplerinin Karatay’ın dört bir yanında çalışma yürüttüğünü belirten Başkan Kılca, “Belediye olarak belirlediğimiz planlama ve program çerçevesinde göreve geldiğimiz günden bu yana gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu çerçevesinde de ilçemizde altyapısı tamamlanmış noktalarda yeni yol yapımından mevcut yollarımızın yenilenmesi, bakımı ve onarımına; asfaltlamadan park yol yapımına; kilitli parke, tretuvar ve bordür çalışmalarına kadar ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Sadece ilçe merkezimiz değil merkeze uzak tüm mahallelerimizde de hemşerilerimizin yaşam standartlarının yükselmesine katkı sunma hedefiyle çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.