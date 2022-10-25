Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kısa sürede şehrin yeni markalarından birisi haline gelen Kafe Karatay’ların sayısı artıyor.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kısa sürede şehrin yeni markalarından birisi haline gelen Kafe Karatay’ların sayısı artıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek Kafe Karatay projesini hayata geçiren ve bu projesiyle şehre yeni bir marka kazandıran Karatay Belediyesi, bugüne kadar Büyüksinan Mahallesi, Karatay Trafik Eğitim Parkı ve Ahmet Çalık Parkında olmak üzere 3 Kafe Karatay’ı vatandaşların hizmetine sundu. Kafe Karatay’ın 4’ncüsü ise yine Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve 30 bin metrekarelik alana kurulan Ulubatlı Hasan Parkında yapılıyor. Söz konusu proje sayesinde vatandaşlar; kaliteli hizmetin keyfini çıkarıyor.

“Hemşehrilerimiz Kafe Karatay’ı çok sevdi”

Karatay’ın sosyal ve kültürel vizyonuna katkı sunan projelere bir yenisini daha eklemekten büyük mutluluk duyduklarını aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ulubatlı Hasan Parkı içerisinde yapımını sürdürdükleri Ulubatlı Hasan Kafe Karatay’ın ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu. Karataylıların Kafe Karatay projesini çok sevdiğinin altını çizen Başkan Kılca, vatandaşlardan gelen talep üzerine şube sayısını artırdıklarını söyledi. Kafe Karatay sayesinde vatandaşa daha kaliteli hizmet sunulduğunu ifade eden Başkan Kılca, “Yeni proje ve yatırımlarımızla Karataylıların hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Karatay Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla yatırımlarımızda önceliğimiz, hemşehrilerimize yarar sağlaması ve hemşehrilerimize dokunabilmesi. Bizler de bu çerçevede Kafe Karatay projemizi hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunuyoruz. Kafe Karatay, kısa sürede vatandaşlarımız için sıcak bir durak ve yeni bir mola noktası haline geldi. Hemşehrilerimiz de Kafe Karatay’ı çok sevdi. İlkini Karatay Trafik Eğitim Parkımızda hayata geçirmiştik. İkincisi Büyüksinan Mahallemizde üçüncüsü ise Ahmet Çalık Parkımızda hizmet vermeye başladı. 4’ncü şubemizi de Ulubatlı Hasan Mahallemizde 30 bin metrekarelik bir alanda kurduğumuz Ulubatlı Hasan Parkımızda inşa ediyoruz. Projemizi tamamlayarak en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.