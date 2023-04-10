Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Samsun’da düzenlenen Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda 1. oldu.

Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı, Samsun’da gerçekleştirilen Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda da önemli başarılar elde etti. Türkiye geneli 10 takımdan 120 sporcunun katılımıyla Samsun Canik Atatürk Spor Salonu’nda yapılan ve 2 gün süren mücadeleler sonucunda Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı, şampiyonada takım halinde Türkiye 1.’si olmayı başardı. Finallerde ayrıca Abdullah Mehmet Tükel de mücadelesiyle Türkiye 2.’si olarak gümüş madalya kazandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Samsun’da düzenlenen Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen başarı dolayısıyla Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı’nı tebrik etti. Karatay’ın sporda da adından söz ettirmeye başladığına vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, Karataylı gençlerin en güzel şekilde yetişmesi, sporcu ve sağlıklı bir nesil olmaları için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam ettiklerini söyledi. Hasan Kılca, Samsun’daki şampiyonada takım halinde 1.’lik elde eden sporcuları, antrenörlerini ve kulüp yöneticilerini tebrik etti.