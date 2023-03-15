Konya’nın merkez Karatay ilçesinde tarihi ve kültürel zenginliklerini geleceğe taşıma amacıyla bugüne kadar birçok çalışma yürüten Karatay Belediyesi, Piri Mehmed Paşa Cami yakınındaki tarihi bir binayı tesciline uygun şekilde restore ediyor.

Karatay Belediyesi, ilçedeki tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için titiz bir çalışma içerisinde bulunuyor. Bu çerçevede Aziziye Mahallesi Piri Mehmed Paşa Cami’nin yakınındaki tarihi binayı tesciline uygun şekilde restore ediyor. İki kat şeklinde, iç sofalı plan tipinde, yığma duvar tekniği ve ağırlıklı olarak ahşap malzemeler kullanılarak inşa edilen söz konusu yapı, sivil mimarinin en güzel örneklerinden birisi. Şehrin kültürel ve tarihi hazinesine katkı sağlayan 19’ncu yüzyılın sonu, 20’nci yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendirilen yapının restorasyonu ise yaklaşık 4 milyon liraya mal olacak. Restorasyon çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlanacak yapının Konya turizmine kazandırılması hedefliyor.

“Karatay’ın eşsiz mirası geleceğe taşınıyor”

Restore çalışmalarında sona geldikleri tarihi yapının Karatay’ın ve Konya’nın geleneksel mimari değerlerinin en güzel örneklerinden birisi olduğunun ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kendine has mimarisiyle inşa edilen yapının restorasyonunu tamamlayarak yapıyı turizme kazandıracaklarını söyledi. Ülkemizin ve şehrin tarihi ile kültürel mirasını korumak amacıyla yürüttükleri projelerine ara vermediklerine belirten Başkan Kılca, “İlçemizin ve şehrimizin tarihi, kültürel ve geleneksel kimliğinin korunması, kıymetli mirasın geleceğe taşınması adına belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu çerçevede Piri Mehmed Paşa Cami’nin yakınındaki tarihi yapıyı tesciline uygun şekilde restore ediyoruz. 19’ncu yüzyılın sonu, 20’nci yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendirilen ve şehrimizin geleneksel mimari dokusunun güzel bir örneğini teşkil eden binamızın restorasyonunda da artık sona yaklaştık. Tarihin o zengin dokusu ve kendine has mimarisiyle inşa edilen yapının restorasyonunu tamamlayarak turizme kazandırmış olacağız. Tarihi söz konusu yapının ilçemizin kalbi diyeceğimiz bir konumda olması sebebiyle de ayrıca önemsiyoruz. Karatay Belediyesi olarak tarihimize hem sahip çıkacağız hem de gelecek kuşaklara aktaracağız. Bu tür projelerimiz, ilçemizin tarihi ve kültürel güzelliklerinin ön plana çıkmasını sağlayacaktır” şeklinde konuştu.