Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Karatay Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu, Dünya Temizlik Günü’nde, çevre gönüllüsü gençlerle birlikte Altınapa Barajı çevresinde atık ve çöp toplama etkinliği düzenledi.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Karatay Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu, Dünya Temizlik Günü’nde, çevre gönüllüsü gençlerle birlikte Altınapa Barajı çevresinde atık ve çöp toplama etkinliği düzenledi.

Estonya merkezli sivil toplum kuruluşu “Let’s Do It Türkiye”nin de destekleriyle gerçekleştirilen etkinliğe Karatay Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu üyeleri ve gönüllülerinin yanı sıra “Let’s Do It Türkiye”nin yöneticileri, gönüllüleri ile vatandaşlar katıldı.

Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu, gönüllüler ile “Let’s Do It Türkiye” yönetici ve gönüllüleri, Altınapa Barajı çevresinde zaman içinde birikerek kirliliğe sebep olan ve müdahale edilmediği takdirde doğada dönüşümü binlerce yılı bulabilecek çöpler ile atıkları tek tek topladı. Gün boyu süren etkinlik sonunda çoğu evsel atıklardan oluşan atıklar ileri dönüşüm malzemeleri haline getirilip ortaya çıkan ürünler sergilenecek. Öte yandan herhangi bir esere dönüştürülemeyecek olan atıklar ise geri dönüşüm sürecine dahil edilecek. Karatay Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu Koordinatörü Dilara Erel, “Sıfır Atık çalışmalarımız çerçevesinde Altınapa çevresindeki atık ve çöp topladık. Toplanan bu atıklardan ileri dönüşüm çerçevesinde 3 boyutlu maketler yapmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızda bizlere destek veren Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya ve Let’s Do It Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

Let’s Do It Türkiye Temsilcilerinden Hatice Kübra Sarı da, Karatay Kent Konseyi ile birlikte böyle bir projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Kübra Sarı, “100 gönüllü ile birlikte Altınapa Barajı çevresinde çöp ve atık topluyoruz. Amacımız çöp körlüğü ile sıfır atık konusuna dikkat çekip sürdürülebilir bir çevreye destek olmak. Bizler, kaynaklarımızı sınırsız zannediyoruz ama maalesef öyle değil. Buna da dikkat çekmek istedik. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gönüllüler de etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek çevreye katkı sağlamaya devam edeceklerini aktardı.