“Yeşil Karatay” sloganıyla hareket eden Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, hem ilçenin kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da artırmak hem de vatandaşa yeni yaşam alanları sunmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Karatay Belediyesi, gelecek nesillere daha yeşil bir ilçe bırakma hedefiyle bugüne kadar pek çok önemli çalışmaya imza attı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ilçeye yeni park kazandırmanın yanı sıra, yeşil kuşak çalışması, çevre düzenleme ve ağaçlandırma projeleriyle Karatay’ın adeta çehresi değişmeye devam ediyor.

Karatay Belediyesi’nden ilçeye 2 yeni park daha

“Yeşil Karatay” hedefiyle ve yeşile olan hassasiyetiyle hareket eden Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; Aslanlıkışla Alaaddin Kap Caddesi üzerinde, tarihi Aslanlı Kışla Camii’nin yanı başında 9 bin metrekarelik yeşil alan çalışması gerçekleştirdi ve söz konusu projesini tamamladı. Yine Karatay Belediyesi, Sakyatan Yolu Caddesi üzerinde de yapımını tamamladığı bir parkı daha tamamladı ve vatandaşın hizmetine sundu. Her iki projenin yanı sıra bugüne kadar yüzlerce parkı ilçeye kazandıran ve bu sayede Karatay’da kişi başına düşen yeşil miktarını her geçen gün artıran Karatay Belediyesi, böylece ilçenin çehresini değiştirmeye önemli katkılar sunmuş oldu.

“Geleceğe çok güzel bir Karatay bırakmak için emek veriyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; daha yaşanabilir bir dünya, temiz ve yeşil bir çevre ile temiz suyun bütün dünyanın ortak endişesi olduğunun altını çizerek, söz konusu değerlerin korunması ve geleceğe miras olarak bırakılması adına yoğun bir gayretin içerisinde olduklarını belirtti. Karatay Belediyesi olarak bu alanlarda pek çok projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Kılca, “Karatay’ımızın yeşil ve sosyal alanlarıyla çok daha güzel bir noktaya gelebilmesi adına belediye olarak kendimize önemli bir hedef belirledik. Bu çerçevede park ve bahçeler müdürlüğümüzün büyük bir çabası var. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemize yüzlerce yeni park, bahçe, yeşil kuşaklar ve çevre düzenleme projeleri kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Yine ilçemiz genelinde büyük bir ağaçlandırma ve yeşillendirme seferberliği de başlattık. Kazandırdığımız parkların yanında bugüne kadar ilçemizin dört bir yanında on binlerce fidan ve bitkiyi toprakla buluşturduk. Amacımız, ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da yukarılara çıkarmak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yeşil alan miktarını planlı bir şekilde daha da artırarak hemşehrilerimizin huzur içinde vakit geçirebileceği bir Karatay sunmaya devam edeceğiz” dedi.