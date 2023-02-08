Konya’nın merkez Karatay ilçesinde, tüm Türkiye’yi sarsan 2 büyük depremin ardından Konya Valiliği, AFAD ile belediyelerin koordinasyonunda ilçede bulunan Konya Spor ve Kongre Merkezi’nde oluşturulan Yardım Toplama Merkezi’nde yoğun bir gayret var.

Konya’nın merkez Karatay ilçesinde, tüm Türkiye’yi sarsan 2 büyük depremin ardından Konya Valiliği, AFAD ile belediyelerin koordinasyonunda ilçede bulunan Konya Spor ve Kongre Merkezi’nde oluşturulan Yardım Toplama Merkezi’nde yoğun bir gayret var.

Konya’nın dört bir tarafında olduğu gibi ilçedeki Konya Spor ve Kongre Merkezinde oluşturulan Yardım Toplama Merkezinde de yoğun bir çalışma var. Vatandaşlar da bölgenin ihtiyaç duyduğu yardım malzemelerin karşılanması adına yoğun çaba içerisinde. Kamu kurum ve kuruluşlar, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi ve AFAD Konya İl Müdürlüğünün gayretlerinin yanı sıra binlerce vatandaşın desteğiyle toplanan yardım malzemesinin olduğu 48 tır bölgeye ulaştırıldı. Bu çerçevede bölgeye ulaştırılan tırlarda; 10 bin 950 gıda kolisi ve bebek maması, 11 bin 700 koli temizlik malzemesi ve çocuk bezi, 522 koli ilaç, 21 bin 870 paket kuru bakliyat, 2 bin 300 ısıtıcı, 46 bin adet mont, eldiven ile bere, 13 bin çift ayakkabı ve bot, 145 bin adet su bulunuyor.

Başkan Hasan Kılca’dan yardımlara ilişkin önemli çağrı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı açıklamayla depremzedelere yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar için önemli bir çağrıda bulundu. Başkan Kılca, “Kıymetli hemşehrilerim. Sizlerden önemli bir ricam var. Deprem bölgelerine yapılacak nakdi yardımların yanında bölgenin önceliği olan ve yalnızca AFAD tarafından belirlenen yardım malzemelerinin ilgili yerlere ulaştırılması da son derece önemli. Bu konuda büyük özveriyle hareket eden tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Karatay Halk Ekmek, deprem bölgesine 450 bin ekmek ulaştırdı

Öte yandan, depremin ilk günü içerisinde glutensiz ekmeklerin de olduğu 100 bin ekmeği Hatay’a gönderen Karatay Halk Ekmek Fabrikası, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre tüm ekmek üretim kapasitesini afet bölgesine yönlendirmeye başladı. Bu çerçevede şu ana kadar 450 bin adet ekmek deprem bölgesine ulaştırıldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın talimatıyla Hatay’a kurtarma ve mobil araçlarının yanı sıra konteynerler, çekiciler, tatlı su araçları, jeneratör olmak üzere toplam 19 araç ile 138 belediye personelini gönderen Karatay Belediyesi, ayrıca son olarak 3 adet çöp toplama aracı gönderdi.

Depremzedelere duygulandıran hediyeler ve mektuplar

Merkeze gelen yardım malzemelerinin tasnifi ve paketlenmesinde görev alan belediye personeli ile gönüllü vatandaşlar, zaman zaman duygu dolu anlar da yaşadı. Gönderilen yardım kolilerinin içerisine kimi kumbarasını kimi şekerlemelerini ve çikolatalarını kimisi de en çok sevdiği oyuncağını koydu. Deprem bölgesine gönderilen bu özel hediye paketlerinin içerisine mektup ve notlar da koyan vatandaşlar okuyan herkesi duygulandırdı.

Konya’da yaşayan 10 yaşındaki Hatice İlay, ailesinin hazırladığı yardım kolisinin içerisine biriktirdiği paralarının olduğu kumbarasını da koydu. Koliye bir de Türk bayraklı bir mektup yazan küçük yardımsever, mektubunda, “Merhaba, benim adım Hatice İlay. 10 yaşındayım. Sizin için üzülüyorum. Ben de sizin gibi korkuyorum. Dün biz de sallandık ama sizin gibi değil. İsterseniz Konya’ya gelebilirsiniz. Sizin için her zaman yerimiz var. Hem burada az oluyor. Babam veya bazı akrabalarımızla sizin için yardım topluyoruz. Dediğim gibi, Konya’ya her zaman gelebilirsiniz. Bay Bay” yazılan notta ifadelerini kullandı.

Şeker ve çikolatalarını afet bölgesindeki çocuklara hediye etti

Karatay’daki Konya Spor ve Kongre Merkezinde oluşturulan Yardım Toplama Merkezinde görevli ve gönüllüleri duygulandıran hediyeler yalnızca bununla sınırlı değildi. Notlarında “Akyıldız Kardeşleri” olduklarını ifade eden başka minik yürekler ise afet bölgesindeki yaşıtlarına şeker ve çikolatalarını gönderdi. Hazırlanan paketlerdeki notta; “Selamünaleyküm, geçmiş olsun kardeşlerim. Allah’ım şifa versin. Sizleri çok seviyoruz. Geçmiş olsun. Akyıldız Kardeşleri" yazıldığı görüldü. Yardım kolilerinin içerisine konulan bir başka notta, “Sevgili kardeşlerim, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Dualarımız hep sizinle. İnanın bizler de sizin kadar üzgün ve çaresiziz. İnşallah bunları da atlatacağız hep birlikte. Konya’dan Selamlar; Ayşe Bağcı” şeklinde notlar yazıldı.