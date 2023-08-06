Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin ilçeye kazandırdığı 25 milyon TL’ye mal olan Doğuş Parkı, Hamzaoğlu Parkı 1. Etabı, Mengene, Başak ve Doğuş Mahalle Konaklarının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Karatay’a yakışan yaşam alanları kazandırmaya devam eden Karatay Belediyesi, Hamzaoğlu Parkı 1. Etabı ile Doğuş Parkı’nı kapsayan 23 bin metrekarelik yeşil kuşağın ve Mengene, Başak, Doğuş Mahallelerine kazandırılan Konakların toplu açılışını gerçekleştirdi. Doğuş Parkı, Hamzaoğlu Parkı 1. etabı ile Mahalle Konaklarının toplu açılış töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Karatay’ın marka değerine değer katacak yatırımlara yenilerini eklediklerini söyledi.

“Karatay’a hizmet etmek için heyecan duyuyoruz”

Açılışı gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Kılca, “Doğuş ve Hamzaoğlu Mahallelerimize kazandırdığımız 1. ve 2. Etap parklarımızı, Mengene ve Doğuş Mahallelerimize kazandırdığımız Muhtar Evleri ile Emekli Konağı Millet Kıraathanesi ve Başak Mahallemize kazandırdığımız sosyal tesislerimizin açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. Karatay Belediyesi olarak her an ilçemizi yeni hizmetlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Ziyaretlerimizde, çarşıda veya pazarda hemşehrilerimizle hasbihal ettiğimizde onların bir ‘Allah razı olsun’ temennisi bizim azim ve heyecanımızı daha da artırıyor. Hemşehrilerimizin duasında yer almak bizim en büyük kazancımız. Bizi sürekli diri tutan, yenileyen ve iki günümüzü bir birbirinden farklı kılan büyük bir heyecan taşıyoruz. Bizler; 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin istek, beklenti ve ihtiyaçlarına uygun hizmet üretme derdindeyiz. Karatay’da yaşamanın, Karataylı olmanın farkını ve güzelliğini yaşatmak istiyoruz. Hemşehrilerimizin talep ve önerilerini öncelikli görüyor; altyapı ve üstyapıdan çevre düzenlemelerine, kültürden sosyal projelere, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda eş zamanlı çalışmalar yürütüyoruz. Doğuş Mahallemize kazandırdığımız parkımız; 5781 metrekare çim alanı, 632 metrelik yürüyüş yolu ve 1561 metrekare koşu yolu, basketbol sahası, kamelyalar, çocuk oyun alanları, fitness alanı ve halı sahasından oluşuyor. Bu parkımızın güncel maliyeti 6 Milyon 670 bin lira. Hamzaoğlu Mahallesi Parkı 1. Etap Parkımız; 6785 metrekare çim alanı, yürüyüş yolu, 553 metrelik koşu yolu, kamelyalar ve banklardan oluşuyor. Bu parkımızın maliyeti 8 Milyon 386 Bin liradır. Hamzaoğlu Mahallesi Parkımızın 2. Etabı ise; 3600 metrekare çim alanı, yürüyüş yolu, 450 metrelik koşu yolu, basketbol sahası, fitness, Trambolin ve çocuk oyun alanlarıyla birlikte kamelyalardan oluşuyor. Toplam maliyeti ise 7 Milyon 188 bin lira” dedi.

“Karatay’ın her noktasına hizmet götürüyoruz”

Bölge halkının talep ve önerilerine uygun donatılarla zenginleştirilen yatırımları Karatay’a kazandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Hasan Kılca; Karatay’ın her noktasına hizmet ettiklerine işaret etti. Mahalle Konakları, Muhtar Evi, Millet Kıraathanesi ve dükkanlar ile ilgili de bilgi veren Başkan Hasan Kılca, “Emekli Konakları ve Muhtar Evlerimize gelince; Mengene Mahallemizde yapımını tamamladığımız konağımızın toplam maliyeti 2 milyon 950 bin lira. Emekli Konağı Millet Kıraathanesi ve Muhtar Evi; 212 metrekare inşaat alanı üzerinde; Emekli Konağı, Muhtar Evi, Millet Kıraathanesinden oluşuyor. Yine Doğuş Mahallemizde yapımını tamamladığımız Emekli Konağı ve Muhtar Evi; 167 metrekare alan üzerinde Emekli Konağı, Muhtar Evi, Çay ocağı olarak tasarlandı. Toplam maliyeti 2 milyon 200 bin lira. Son olarak Başak Mahallemizde yapımını tamamladığımız ve 100 metre kare alan üzerinde inşa edilen dükkanlarımız 1 milyon 700 bin liraya mal oldu. Mahallelerimize kazandırılan parklarımızla birlikte 3 tesisimizin toplam maliyeti ise 25 milyon lira. Kentsel dönüşümler tamamlandıkça parklarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu yıl da Hamzaoğlu Parkımızın 2. Etabını ve Mengene Mahallemizdeki parkın 1. etabını tamamlayacağız. Çocuklarımız parklarda sağlıklı bir şekilde oyun oynayacak, hayal gücünü geliştirecek. Bu parklarımızı çocuklarımıza armağan ediyoruz. Açılışını yaptığımız yatırımlar sadece tesis veya parklardan ibaret değil. Çünkü buralar şehrimizin ilçemizin ve mahallemizin kalbidir. Bu güzel günde bizlerle olan herkese teşekkür ediyor, yeni yatırımlarımızın Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Karatay’da her gün yeni bir yatırım hizmete giriyor”

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, “Karatay’da her gün yeni bir yatırım hizmete giriyor. Hasan Başkanımız alt yapı-üst yapı, park, yeşillendirme, kültür, eğitim ve daha birçok alanda Karatay’ın güzelleşmesi için çalışıyor. Bu yatırımların hepsi Karataylıların daha modern bir ilçede yaşaması için. Tüm bu hizmetlerin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Karatay’da geleceğe yönelik işler yapıldığına vurgu yapan Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, “Hasan Başkanımız geleceğimize ve insana faydalı olan güzel bir yatırım ortaya koymuş. Kendisini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Karatay’ın altyapı, üstyapı, çevre ve yeşil alan çalışmalarının yanı sıra eğitim, kültür, sanat ve spor ve daha birçok yatırımlar ile modern bir görünüme kavuştuğunu dile getiren AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan gayretlerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

Hamzaoğlu Parkı 1. Etabı ile Doğuş Parkı ve Mengene, Başak, Doğuş Mahallelerine kazandırılan konakların toplu açılış törenine AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Karatay’da mahalle şenlikleri sürüyor

Doğuş Mahallesinde 3 önemli hizmetin açılışını gerçekleştiren Karatay Belediyesi, törenin ardından vatandaşları “Karatay Mahalle Şenlikleri”nde buluşturdu. Açılış programına katılan 7’den 70’e Karataylılar, kendileri için hazırlanan tiyatro ve canlı animasyon gösterileri, oyunlar, yarışmalar, sahne sanatları, atölyeler ve çeşitli ikramlar ile sürprizlerle unutulmaz bir akşam yaşadı.