Eğitime olan desteğini sürdüren ve bütçesinin en büyük payını bu alanda kullanan Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, eğitime yönelik yatırımlarına bir halka daha ilave ediyor. Merkeze uzak Kızören Mahallesi’nde 4 sınıflı olarak projelendirilen lise binasında sona gelindi.

Karatay Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan ve kısa süre içerisinde büyük aşama kaydedilen bir eğitim yatırımı daha ilçeye kazandırıyor. Yalnızca son 4,5 yılda 12 okul ile eğitim tesisiyle şu ana kadar 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapan Karatay Belediyesi, bu çerçevede Kızören Mahallesi’nin yanı sıra bölgedeki birçok öğrencinin faydalanacağı 4 sınıflı lisenin yapımında da sona geldi.

“Çocuklarımıza yepyeni fırsatlar ve imkanlar sunmaya devam ediyoruz”

Eğitime yönelik yatırım ve pek çok projeleriyle bugüne kadar 100 binden fazla öğrenciyi desteklediklerinin altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlerin en iyi şartlarda eğitim almaları ve yetişmelerinin kendileri için en büyük önceliği ile sorumlulukları olduğunu aktardı. Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak çocuklarımıza özellikle eğitim alanında yepyeni fırsatlar ve imkanlar sunmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede de eğitim çağındaki her bir yavrumuza elimizden gelen desteği veriyoruz. İlçemiz genelinde bilimden sanata, eğitimden spora kadar birçok alanda hayata geçirdiğimiz projelerde kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar sunuyoruz. Tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da yatırımlarımız ve desteğimiz artarak sürecek. Amacımız Karataylı çocuklarımızın ve gençlerimizin başarı çıtasını daha da yukarıya taşımaya katkı sunmak. Bu çerçevede de bölgenin önemli bir ihtiyacı olan 4 sınıflı lise projemizi Kızören Mahalle’mizde hayata geçiriyoruz. İnşallah yeni eğitim ve öğretim döneminde bölgedeki lise öğrencilerimiz, merkeze gelmeden burada eğitimlerini alacak. Bu vesileyle bir kez daha okulumuzun Konya’mıza ve Karatay’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.