Karatay Belediyesinin merkeze uzak Zincirli Mahallesinde yapımını tamamladığı Zincirli Sosyal Tesisi’nin açılışı, düzenlenen programla gerçekleştirildi. İçinde çok amaçlı salon, lojman, fırın ve işyerleri bulunan sosyal tesisin açılışında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak ilçenin dört bir tarafında hizmet ettiklerinin altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “Karatayımızın 80 mahallesine meclis üyelerimizle, çalışma arkadaşlarımız ve teşkilatımızla birlikte hizmet götürüyoruz. Bunun neticesinde de Karatayımız her geçen gün gelişiyor ve güzelleşiyor. İlçemizin bu değişiminde herkesin payı, emeği ve katkısı var. 31 Mart 2019’daki seçimler öncesinde mahallelerimizi ziyaret ederken gerek muhtarlarımızla gerek bölge halkıyla gerekse de teşkilatımızla sık sık istişareler yaptık. Mahallelerimizin ihtiyacı veya talepleri neyse bunun karşılanması için de söz vermiştik. Merkezde ne varsa merkeze uzak mahallelerimizde de aynısının olması noktasında gayret ediyoruz. Zincirli Mahallemizin altyapı çalışmalarının büyük bir bölümünü tamamladık. Sıcak asfalt ve parke yol çalışmaları yapıyoruz. Zincirli Mahallemize söz verdiğimiz sosyal tesisin de açılışını yapıyoruz. Tesisimizde çok amaçlı salon, lojman, fırın ve işyerleri gibi bölgenin ihtiyacını karşılayabilecek her türlü bölüm mevcut. Her hafta mutlaka ya bir açılış ya da bir temel atma programı gerçekleştiriyoruz. Yıllarca Zincirli halkımıza hizmet edecek sosyal tesisimizin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

22. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Kılıç, Türkiye’nin son 20 yılda büyük bir değişimden geçtiğinin altını çizerek, “Zincirli Mahallemizde altyapı çalışmaları var. Yollarımız, parkelerimiz ve sosyal tesisimiz yapıldı. Dolayısıyla mahallelerimiz için ne gerekiyorsa Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca yaptı yapmaya da devam ediyor. Belediyelerimiz ve hükümetimiz vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çalışıyor. Tesisimiz hayırlı olsun” dedi.

AK Parti Konya İl Başkan Vekili Osman Nail Kavruk, Zincirli Mahallesi’nde yapımı tamamlanan sosyal tesisin hayırlı olmasını dileyerek tesisi mahalleye kazandıran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın 2019 Seçimleri öncesinde verdiği sözleri bir bir yerine getirdiğinin altını çizerek Cumhur İttifakı Belediyeciliğinin en önemli anlayışının ‘Halka Hizmet Hakk’a hizmet” olduğunu belirtti ve tesisin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ise, ilçede her hafta açılış veya temel atma programı olduğuna vurgu yaparak, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın seçimlerden önce ne söz verdiyse hepsinin teker teker yerine getirildiğini, seçimlerden sonra da mahallelere ne gerekiyorsa yapılmaya devam edildiğini sözlerine ekledi.

MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru da Karatay’a kazandırılan hizmetlerin açılış ve temel atma programlarına yetişmeye çalıştıklarının altını çizerek Zincirli Mahallesi’ne kazandırılan sosyal tesisin de hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Karatay’a kazandırılan Zincirli Sosyal Tesisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri, Zincirli Sosyal Tesisi’ni gezerek tesis hakkında bilgi aldı. Programa, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 22. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Kılıç, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Osman Nail Kavruk, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Cem Hayırlıoğlu, Karatay’ın mülki idari amirleri, muhtarlar ile Zincirli Mahallesi sakinleri katıldı.