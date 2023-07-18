Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçenin ulaşım ağlarından birisi olan ve yaklaşık 6 kilometrelik Kanal Caddesi’nde çalışma yapıyor.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz asfalt sezonunda olduğu gibi bu sezonda da ilçe merkezi ve merkeze en uzak tüm mahallelerde yoğun bir şekilde yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama yapıyor. Bu çerçevede ekipler, Konya’nın ve ilçenin ulaşım ağlarından birisi olan Kanal Caddesi’nde önemli bir çalışma yürütüyor. Yaklaşık 6 kilometre olan ve 30 metreye çıkarılan yol 3 geliş 3 gidiş olmak üzere 6 şeritli olarak hizmet verecek. Bisiklet yollarının da yapılacağı söz konusu yolun ilk etap çalışmaları bu yıl tamamlanacak.

“Karatay’a yeni bir prestij caddesi kazandırıyoruz”

Söz konusu caddede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, asfalt sezonu boyunca altyapısı tamamlanan tüm bölgelerde yoğun bir gayretin içerisinde olduklarının altını çizdi. Başkan Kılca, “Merkez ve merkeze uzak mahallelerimizde tüm ekiplerimizle altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bazı ekiplerimiz yeni yol açma ve yol düzenleme çalışması yapıyor bazı ekiplerimiz parke yol ve tretuvar çalışması yürütüyor. Kanal Caddesi de ilçemizin önemli bir ulaşım ağı. Burası Konya Şehir Hastanesi’ni alternatif bir güzergâh ile Karaman Yolu’na bağlıyor. Yani aslında burası adeta çevre yoluna alternatif yoğun kullanılan bir cadde. Yine burası, Akabe Mahallemizden başlayarak Çataltömek Mahallemiz, İstiklal Mahallemiz, Karakulak Mahallemiz Karaaslan Üzümcü Mahallemiz Karaaslan Dede Mahallemiz ve Elmacı Mahallemizle birlikte Karaman Yolu’na kadar çıkan 30 metre genişliğindeki büyük bir caddemiz. Altyapı kuruluşlarımız buranın altyapısını etap etap tamamlıyor. Bizler de bu caddemizin asfalt serimi ve tretuvar çalışmalarını yürütüyoruz. Bisiklet yolları projemiz var. Dolayısıyla Karatay’a yeni bir prestij caddesi kazandırıyoruz ve bu caddemiz inşallah uzun yıllar Konya’mıza ve ilçemize hizmet verecek. Kanal Caddemizin Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.