Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Yavşankuyu Mahallesinde yapımı tamamlanan Yavşankuyu Sosyal Tesisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Yavşankuyu Mahallesinde yapımı tamamlanan Yavşankuyu Sosyal Tesisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Karatay’ın ihtiyaçları ve mahallelerin talepleri doğrultusunda bugüne kadar ilçeye birçok proje kazandıran Karatay Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek bir yatırımın açılışını yaptı. Bu çerçevesinde Karatay Belediyesinin merkeze uzak Yavşankuyu Mahallesinde yapımını tamamladığı Yavşankuyu Sosyal Tesisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Gelişen ve büyüyen bir Karatay’a katkı sunmak çalıştıklarını kaydeden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ı tüm mahalleleriyle birlikte bir bütün olarak gördüklerini aktardı.

Karataylıların her şeyin en iyisine layık olduğunu söyleyen Başkan Hasan Kılca, “Karatay, ilçe merkezi veya merkeze uzak diye mesafe ayırmaksızın bizim için bir bütündür. Bizler de bu anlayışla, merkezde ne varsa merkeze uzak mahallelerimizde de o olacak diyoruz. Bugün ilçe merkezimize 85 kilometre uzaklıktaki Yavşankuyu Mahallemizde hem sosyal tesisimizin açılışını yapıyoruz hem de vatandaşlarımızla hasret gideriyoruz. Bu mahallemiz deyim yerindeyse hizmete doydu. Mahalle içi yolları parke olacak şekilde tüm yolları geçen yıl tamamlamıştık. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 5 kilometre uzunluğundaki Soyhan Yolu da tamamlandı. Obruk Hanı’nın restorasyonu bitmek üzere. İlbizlik ile Sürüç arasındaki yolu da tamamladık. Katrancı ile Burunkuyu arasındaki yolu yine Büyükşehir Belediyemiz tamamladı. Bölgemizde yapacağımız daha çok işimiz var. Çünkü hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layık. Özetle Karatay’ın her sokağında ve her mahallesinde hizmet belediyeciliği var. Yavşankuyu Sosyal Tesisimiz bugünkü güncel maliyetler ve çevre düzenlemesiyle birlikte 2 milyon liraya mal oldu. Yavşankuyu Sosyal Tesisimiz mahallemize hayırlı olsun” dedi.

“Yavşankuyu sosyal tesisi hayırlı olsun”

Karatay Belediyesinin ilçenin tüm mahallelerine eşit hizmet götürdüğüne vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular da, “Hasan Başkanımız uzak yakın demeden eşit hizmet anlayışıyla projelerini bir bir hayata geçiriyor. Bu güzel yatırım dolayısıyla kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Yavşankuyu Sosyal Tesisi’nin Karatay’a ve Karataylı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ise, Yavşankuyu Sosyal Tesisi’nin hayırlı olmasını dileyerek Karatay’da her gün yeni bir yatırımın hizmete girdiğinden söz etti. İlçe Başkanı Mehmet Genç, “Karatay’da her gün bir mahallede yeni bir yatırım hayata geçiyor. Bizlerin siyaseti eser siyaseti, hizmet siyasetidir ve bizler AK Parti Ailesi olarak her zaman bu anlayışla hareket ediyoruz. Bugüne kadar verilen sözler yerine geldi. Bundan sonrada Karatay’ımızın neye ihtiyacı varsa, hemşehrilerimizin ne talebi varsa birlik ve beraberlik içerisinde yapılmaya devam edilecek. Bu güzel tesisi ilçemize kazandıran Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’yı ve ekibini tebrik ediyorum. Yavşankuyu Sosyal Tesisimiz Karatay’ımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karatay’a kazandırılan Yavşankuyu Sosyal Tesisi’nin açılışı, dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri, Yavşankuyu Sosyal Tesisi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek bölge ile ilgili istişarelerde bulundu. Açılışına Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, AK Parti Karatay İle Başkanı Mehmet Genç, MHP Karatay İlçe Başkan Vekili Bülent Çuhadar, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Köklü, Karatay Belediyesi Başkan Yardımcıları, Karatay Belediyesi Meclisi Üyeleri, muhtarlar ve Yavşankuyu mahalle sakinleri katıldı.