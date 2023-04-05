Konya’nın merkez Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’da Teravih Buluşmaları çerçevesinde AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile birlikte teravih namazı sonrası Şemsi Tebrizi Mahallesindeki Kadı İzettin Camisi’nde vatandaşlarla buluştu.

Şemsi Tebrizi Mahallesinde bulunan Kadı İzettin Camisi’nde teravih namazlarını kılan Karatay Belediye Başkani Hasan Kılca ile AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, namazın ardından mahalle sakinlerinin Ramazan’ını tebrik etti. Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclisi üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı buluşmada Hasan Kılca ve Ahmet Sorgun, vatandaşların taleplerini dinleyerek bölgenin ihtiyaçları ile taleplerin çözümü için de istişarelerde bulundu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Mübarek ayın akşamlarında her akşam farklı bir mahallemizin farklı bir camisinde hemşehrilerimizle teravih namazı sonrası buluşuyoruz. Ramazanın sevincine ortak olduğumuz bu güzel buluşmalarda hemşehrilerimizin beklentilerini ve taleplerini dinleme fırsatı da buluyoruz. İnsanımıza, ilçemize ve şehrimize katkı yapan bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da huzurun ve manevi iklimin en güzel olduğu Konya’da Ramazan’ın bu yıl da bir başka olduğuna vurgu yaparak “Güzel akşamda Karatay’ımızın güzel insanlarıyla buluştuk. Bu buluşmalar sayesinde Ramazan’ın tüm duyguların pekiştiğine de hep birlikte şahitlik etmiş oluyoruz. Aramızdaki dostluk, kardeşlik ve komşuluk bağlarını daha güçlendiren buluşmaları sürdürmeliyiz” dedi.