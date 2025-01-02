Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, üç ayların başlangıcı ve Regaib Gecesi dolayısıyla asırlardır Konya’da sürdürülen Şivlilik geleneğini yaşatmak için ilçe genelinde birçok etkinlik düzenledi.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri, sabahın erken saatlerinden itibaren belediye önünde, Mevlana Meydanı’nda, Bedir Kız Kur’an Kursu’nda ve Şefkat Evleri’nde çocuklara Şivlilik ikram ederek onların sevinçlerine ortak oldu. Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde ise Şivlilik etkinliği düzenledi. Burada yüz boyama, balon şişirme, Hacivat-Karagöz, tahta bacak, Nasreddin Hoca gibi etkinliklerle çocuklara özel eğlenceli oyunlar ve gösteriler yapıldı.

Sokakların çocuklarla dolduğu şehirde Karatay Belediyesi bu heyecanı yaşayamayan, ceza infaz kurumlarında anneleriyle kalan çocukları ve Konya Şehir Hastanesinde tedavi gören minikleri de unutmadı. Şivlilik gününü hastanenin Çocuk Servisi’nde geçirmek zorunda kalan çocukları ve ailelerini odalarında ziyaret eden Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve hediyelerini takdim etti.

“Şivlilik, çocuklarımız için kültürel bir miras”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, asırlardır süren geleneğin önemine dikkat çekerek, “Çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesiyle sokaklarımız bayram yeri. Şivlilik, çocuklarımız için bir kültürel miras. Biz de bu geleneğe katkı sunabilmek için gayret ediyoruz” dedi. Hasan Kılca, “Şivlilik, hemşehrilerimizi manevi bir atmosferde buluşturuyor. Konya’mızın bu güzel adetini hala yaşatıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün Konya’mızın her yerinde sevinç, mutluluk ve coşku var. Sabahın erken saatlerinden itibaren Karatay’ımızın tüm mahallelerinde Şivlilik sevincini gördük. Bizler de bu coşkuya katkı sunmak adına ilçemizin dört bir yanında etkinlikler düzenleyerek çocuklarımızın coşkusuna ortak olduk. Karatay Belediyesi olarak Şivlilik ve Fener Alayı gibi gelenek ile göreneklerimizi yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Yine geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, milletimizin ve bütün İslam aleminin Regaib Gecesi’ni tebrik ediyor; bu gecenin ve mübarek üç ayların barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.