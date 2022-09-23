Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, özellikle son yıllarda ilçeye birçok park ve yeşil kuşak projesi kazandırdı. Geçtiğimiz yıl 40 parkı vatandaşların hizmetine sunan Karatay Belediyesi, bu yıl da yenilerini ekliyor.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, özellikle son yıllarda ilçeye birçok park ve yeşil kuşak projesi kazandırdı. Geçtiğimiz yıl 40 parkı vatandaşların hizmetine sunan Karatay Belediyesi, bu yıl da yenilerini ekliyor.

“Yeşil Kuşaklarıyla Bir Başka Karatay” teması çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Karatay Belediyesi, ilçe genelindeki birçok noktada yeni park ve yeşil kuşak projesi yürütüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımları sürdürülen söz konusu projeleri yerinde inceledi. Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, ilçenin 10 ayrı noktasında devam ettirdiği park yapım çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı. Yapımlarında son aşamaya gelinen parklarda oynayan çocuklar ile vatandaşlarla da buluşan Hasan Kılca, bölge sakinlerinin yeni talep ve önerilerini de not etmeyi ihmal etmedi.

İlçedeki park ve yeşil kuşak çalışmalarını değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin bütün mahallelerine aynı seviye ve kalitede hizmet götürme çabası içinde olduklarının altını çizdi. Karatay Belediyesi olarak gerek sosyal alanda gerekse de fiziksel alanda birçok projeye imza attıklarını belirten Kılca, “Karatay’ımızın her mahallesine her noktasına parklar ve yeşil kuşaklar kazandırarak şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin hak ettiği tüm güzelliklere kavuşması adına gayretimiz devam ediyor. ‘Sağlıklı çevre sağlıklı nesiller demektir’ anlayışıyla hareket ediyor ve şu anda toplamda 100 bin metrekarelik alanda park ile yeşil kuşak çalışması yapıyoruz. 10 ayrı noktada toplamda 60 milyon lirayı aşan bir maliyetle söz konusu parklarımızı bu yıl içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Geçtiğimiz yıl ilçemize 40 yeni park ve yeşil kuşak kazandırmıştık. Bu parklarımızın 20’sine şehitlerimizin ismini verdik. Şu anda devam eden çalışmalarımız sayesinde de hem ilçemizi güzelleştirmeye hem de Karatay’ın ve Konyamızın daha yeşil bir hale gelmesine katkı sunmuş olacağız” dedi.