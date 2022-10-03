Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Dünya Yürüyüş Günü çerçevesinde Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sağlık İçin Hareket Edelim” etkinliğine katıldı.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Dünya Yürüyüş Günü çerçevesinde Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sağlık İçin Hareket Edelim” etkinliğine katıldı.

Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri çerçevesinde Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından “Sağlık İçin Hareket Edelim” etkinliği düzenlendi. Adalet Parkı’nda düzenlenen etkinliğe Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hasan Çiftçi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ve Karatay’da farklı okullarda öğrenim gören öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Adalet Parkı’nda gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak hareketli yaşama katkı sunmak adına birçok çalışma yürüttüklerini belirtti. Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karatay Belediyesinin destekleri ile düzenlenen yürüyüş etkinliği ile vatandaşlarla buluştuklarını dile getiren Hasan Kılca; “Vatandaşlarımız ve öğrencilerimizle birlikte farkındalık oluşturmak için Adalet Parkımızda yürüdük. Pandemi sürecinden sonra özellikle evde kalan hemşehrilerimizin sağlıklı kalabilmesi için böyle etkinlikleri çok önemsiyoruz. Karatay’da spora ayrı bir önem veriyoruz. Şu an içerisinde bulunduğumuz Adalet Parkımızda yeşili, spor ve yürüyüş alanlarıyla hemşehrilerimize çok güzel hizmet veriyor. İlçemizde spor okullarımızı, spor kulübümüzü faaliyete geçirdik. Tüm okul bahçelerimize spor alanları, basketbol, futbol sahaları ile kapalı spor salonları kazandırma gayretiyle projelerimiz devam edecek ve Karatay’da spor yapacak alanlarımızla hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hasan Çiftçi ise; Adalet Parkında “Sağlık İçin Hareket Edelim” sloganı ile gerçekleştirdikleri yürüyüş etkinliği ile farkındalık oluşturduklarını kaydetti. Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla gerçekleştirdikleri yürüyüşün her güne yayılmasını temenni ettiklerini aktaran Çiftçi, yürüyüşün insanları obezite, kronik rahatsızlıklar, diyabet ve daha birçok hastalıktan koruyacağına işaret etti. Hasan Çiftçi bugünkü etkinlikte kendilerine eşlik eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya ve vatandaşlara teşekkür etti.