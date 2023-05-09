Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından gelenek haline gelen “Ortaokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası” başladı.

Karatay Belediyesi tarafından, Gençlik Hizmetleri ve Spor Konya İl Müdürlüğü ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla ortaokul öğrencileri arasındaki dostluk ve kardeşliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen “Karatay Ortaokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası” başladı. İlçedeki 34 ortaokuldan oluşturulan takımların mücadele edeceği ve yaklaşık 1 ay sürecek turnuvada 680 öğrenci ter dökecek. Günde 5 karşılaşmanın olacağı ve toplamda 68 maçın yapılacağı turnuva, final maçıyla sona erecek. Karatay Şehit Nihat Gün Spor Tesisleri’nde başlayan turnuva; Karatay İmam Hatip Ortaokulu - Karatay Hürriyet Ortaokulu, Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu - Şehit Albay İbrahim Karaorhanoğlu İmam Hatip Ortaokulu, İsmil Cumhuriyet Ortaokulu - Yaşar Doğu İmam Hatip Ortaokulu, Kurtuluş Ortaokulu - Karaaslan Atatürk Ortaokulu karşılaşmalarıyla başladı.

“Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sunuyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnuvaya katılan okullara ve tüm öğrencilere başarılar diledi. Turnuvanın hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak eğitime, spora ve gençlerimize destek vermeye devam ediyoruz. İlçemizdeki ortaokullar arasında organize ettiğimiz futbol turnuvasını bu yıl da başlattık. 34 ortaokulumuzdan 680 öğrenci kardeşimiz bir ay boyunca 68 karşılaşmada ter dökecek. Bu yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi anlamında da önemli bir fırsat. Buradaki yetenekli öğrencileri Karatay Belediyespor Kulübümüze de lisanslı futbolcu olarak dahil etmeyi planlıyoruz. Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel anlamda gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.