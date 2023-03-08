Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin Nakipoğlu Mahallesine kazandırdığı Nakipoğlu Sağlık Merkezi tamamlandı.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin Nakipoğlu Mahallesine kazandırdığı Nakipoğlu Sağlık Merkezi tamamlandı.

Son yıllardaki sağlık yatırımlarıyla ilçenin ve Konya’nın sağlık alt yapısına önemli katkılar sunan Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Aile Sağlığı Merkezi’nin yapımını da tamamladı. Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni içine alan 3’lü bir kompleks şeklinde hizmet verecek Nakipoğlu Sağlık Merkezi, çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye hizmet vermeye başlayacak. 3 bölümden oluşacak projenin Aile Sağlığı Merkezi bölümünde 5 üniteli doktor-hemşire odaları, aşılama ve gebe izleme odaları, laboratuvar ile tıbbi müdahale odası bulunacak. Sağlıklı Yaşam Merkezi bölümünde Ağız Diş Polikliniği, Sigara Bırakma Polikliniği, Çocuk Gelişimi Uzmanı Odası, Okul Sağlığı Odası, Psikolog Odaları, Sağlıklı Beslenme Danışmanı Diyetisyen Odaları, Fizyoterapist Odası, Fiziksel Egzersiz Salonu, Gebe Sınıfı Salonu, Mamografi Odası, Üreme Sağlığı ve KETEM Danışmanlığı, Eğitim Toplantı Salonu, Acil Müdahale Odası, Laboratuvar-Kan Alma Odası olacak. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi’nde ise 2 dinlenme odası, ortak alan, enerji alanı ile otopark olacak.

“Sağlık alanında özveriyle gayret ediyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; yapım çalışmaları tamamlanan Nakipoğlu Sağlık Merkezi’nin ilçenin yaşam kalitesini yükselten yatırımlar arasında yerini alacağını söyledi. Başkan Hasan Kılca, “İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda Karatayımızın farklı noktalarına önemli hizmetler kazandırıyoruz. Sağlık alanında da özveriyle ile gayretle çalışıyoruz. Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni içine alan 3’lü bir kompleks şeklinde hizmet verecek olan Nakipoğlu Sağlık Merkezimizin yapımını tamamladık. Çevre düzenleme çalışmalarının ardından bölgedeki vatandaşlarımıza daha konforlu ve modern bir ortamda sağlık hizmetleri verilecek. Karatay’ımızın ve Konyamızın sağlık alt yapısına güç katacak bu yatırımımızın şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.