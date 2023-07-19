Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için ilçenin dört bir yanında ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Karatay Belediyesi, hava sıcaklığının son günlerde artmasıyla birlikte çoğalan haşerelerin oluşturabileceği rahatsızlıkları en aza indirmek ve halk sağlığını korumak amacıyla etkili ilaçlama çalışması yürütüyor. Ekipler, yaz ayları boyunca rutin ilaçlama çalışmalarının yanı sıra muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepleri de hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor. İlçe genelindeki parklar, bahçeler, cadde ve sokakları titizlikle ilaçlayarak vatandaşların huzur içinde vakit geçirmelerini sağlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilçede yaşayan vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmeleri için çalışmalarını hızla sürdürdüklerini söylüyor.

İlaçlama faaliyetlerinin Karatay’ın tüm mahallelerinde çevreye ve diğer canlılara zarar vermeden sürdürüldüğünü belirten yetkililer, “Halk sağlığı her zaman önceliğimiz ve ilaçlama çalışmalarında kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı. Bu noktada özellikle yaz aylarında artan sıcak hava ve nem, haşere ve zararlı organizmaların üremesi için uygun bir ortam oluşturuyor. Bu yıl ilaçlama çalışmalarında kullanılmak üzere 2.5 ton uçkun ilacı, 1 ton larvasit ve 500 litre de reziduel (uzun etkili) ilaç tedarik edildi. İlaçlama çalışmalarımız 80 mahallenin tamamında sabah 06.00 ile 10.00 ile akşam 18.00 ve 22.00 saatleri arasında haftada 2 kere olmak üzere ULV cihazlı 9 araç ve 21 kişilik personelle yapılıyor. Ayrıca hayvancılık yapılan tüm mahalleler ve ilçe genelindeki bütün sulama kanalların da haftada 1 kez olmak üzere larva ilacıyla ilaçlanıyor. Bu nedenle belediye olarak düzenli ve etkin bir ilaçlama çalışması yürütüyoruz. Ekiplerimiz, çevre dostu ilaçlama yöntemlerini kullanarak hem halkımızın sağlığını önemsiyor hem de çevreyi koruyor” diye konuştu.