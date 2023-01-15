Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi “Gençlerle Bir Başka Motivasyon Buluşmaları” programı çerçevesinde Gri Koç adıyla tanınan Gökhan Müftüoğlu’nu gençlerle buluşturdu.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi “Gençlerle Bir Başka Motivasyon Buluşmaları” programı çerçevesinde Gri Koç adıyla tanınan Gökhan Müftüoğlu’nu gençlerle buluşturdu.

Gençlerin keyifli ve verimli vakit geçirmeleri amacıyla birbirinden farklı etkinliklere imza atan Karatay Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik “Gençlerle Bir Başka Motivasyon Buluşmaları” adlı programda Eğitim Danışmanı Gökhan Müftüoğlu ile Karataylı gençleri bir araya getirdi. Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından organize edilen program Karatay Gençlik Merkezi’nde öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Her yaş grubunun büyük bir beğeniyle takip ettiği Gri Koç adıyla tanınan Gökhan Müftüoğlu öğrencilere; sınava hazırlık süreci, stresle baş etme, verimli ders çalışma yöntemleri, zamanın verimli değerlendirilmesi ve motivasyonun yüksek tutulmasına ilişkin bilgiler aktardı.

Müftüoğlu öğrencilere başarının sırrını anlattı

Kendisini dinlemeye gelen öğrenciler ile sohbet eden Müftüoğlu, ders çalışma metotları hakkında önemli tavsiyelerde bulunurken, merak edilenleri cevaplandırdı. Müftüoğlu, Karataylı gençlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Seminerde öğrencilere başarının püf noktalarını anlatan Müftüoğlu, “Ne istediğinizi bilmek çok önemlidir. Bunu bilmek sizlerin doğru karar vermesini sağlayacaktır. İstediğinizi belirleyip bu yönde çalışmanız ile başarılı olabilirsiniz. Ne istediğinizi sağlam bir şekilde oturtmalı ve netlerinizle ilgili gerçekçi olmalısınız. Deneme çözmek öğrencilerin pratiğini arttırıyor ve bu açıdan çok önemli. Bol bol deneme çözüp eksik olduğunuz alanları tamamlamalısınız. Bunların dışında zamanı yerinde ve doğru kullanmak da sınavda başarı için önemlidir. İstediğiniz hedefe ulaşmak için çalışın. İnşallah istediğiniz okulları bölümleri kazanacaksınız” diye konuştu.

“Gençlerimizin hayata hazırlanmasında her zaman yanlarındayız”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca belediye olarak, öğrencilerin hayata hazırlanması noktasında her zaman destek olduklarını belirterek, gençlerle ilgili birçok başarılı çalışmaya imza attıklarını söyledi. Hasan Kılca, “Bizler, insana yapılan yatırımın hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini, eğitime ve geleceğimiz olan gençlere yapılan yatırımların ise en önemli, en büyük yatırımlar olduğunun farkındayız. Dolayısıyla gençlerimizin çok daha iyi yetişmesi için de belediyemiz imkanları ölçüsünde gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Gökhan Müftüoğlu seminer sonunda “Griden Beyaza Başarmak İsteyen Bütün Öğrencilere” isimli kitabını imzaladı.