Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Çimenlik Mahallesi’ne kazandırılacak Çimenlik Kapalı Spor Merkezi’nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Çimenlik Mahallesi’ne kazandırılacak Çimenlik Kapalı Spor Merkezi’nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Spor alanındaki yatırım ve projeleriyle Türkiye’ye örnek olan Karatay Belediyesi, ilçeye kazandırılacak Çimenlik Kapalı Spor Merkezi’nin temelini düzenlenen törenle attı. Karatay Belediyesinin 100’üncü temel atma projesi olan Çimenlik Kapalı Spor Merkezi, 8 bin 680 arsa, 1161 metrekare de inşaat alanına sahip. Çimenlik Kapalı Spor Merkezi’miz, 13 milyon liraya mal olacak. 15’e 28 ebatlarına sahip oyun sahası, fuaye alanı, seyirci tribünü, soyunma odaları, idari bölümleriyle yeni ve modern bir kapalı spor merkezinin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

“Karatay Belediyesi olarak ilçemizde sporun her alanına destek veriyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Karatay Belediyesi olarak; fiziki ve altyapı alanındaki yatırımların yanı sıra sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık yatırımları da gerçekleştirdiklerini aktardı. Belediye olarak spora ayrı bir önem verdiklerini söyleyen Başkan Hasan Kılca, “Göreve gelir gelmez belediyemiz bünyesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nü kurduk. Bugüne kadar da sporun Karatay’ımızın her köşesine yayılması için birçok önemli yatırımı ve projeyi hayata geçirdik. 2 yıl önce ilçemizdeki 30 okula FIFA normlarına uygun 30 yeni suni çim halı saha kazandırılmasıyla ilgili projenin temelini attık. Projemize ara vermeden devam ediyoruz. Karatay Yaz Spor Okulları projemiz sürüyor. Bu yıl 11 branşta bin 250 sporcu kardeşimizin katılımıyla yürütülen eğitimler gelecek hafta tamamlanıyor. Karatay Belediyesi Spor Kulübümüz, geleceğin sporcularının yetişmesi ve yeteneklerinin ortaya çıkmasına öncülük ediyor. Kulübümüz; futbol, tekvando, voleybol, kick boks, cimnastik ve güreş gibi daha birçok branşta geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor. Yine amatör spor kulüplerimize malzeme ile ekipman desteğinde bulunuyoruz. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimize yönelik olarak dostluk ve kardeşlik turnuvası düzenledik. Son olarak yaz kuran kurslarımızda eğitim gören yavrularımıza yönelik turnuva düzenledik. Yüzlerce kardeşimiz, turnuvalarımızda, bu güzel ortamlarda rekabeti ama en önemlisi de dostluğu, kardeşliği ve dayanışmayı öğrendi” ifadelerini kullandı.

“Çimenlik mahallemize modern bir spor merkezi kazandırıyoruz”

Hasan Kılca, temeli atılan Çimenlik Kapalı Spor Merkezi hakkında da bilgi vererek, “Çimenlik Mahallemizde, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nin yanında, 15’e 28 ebatlarına sahip oyun sahası, fuaye alanı, seyirci tribünü, soyunma odaları, idari bölümleriyle yeni ve modern bir kapalı spor merkezini kazandırıyoruz. 8 bin 680 arsa, 1161 metrekare de inşaat alanına sahip Çimenlik Kapalı Spor Merkezi’miz, 13 milyon liraya mal olacak ve inşallah Aralık ayı başında da hizmete sunmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimiz, onların eğitimi ve gelişmesine yönelik daha birçok projeyi bir bir hayata geçireceğiz. Merkezimizin şimdiden ilçemize, mahallemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın seçimlerden önce ne söz verdiyse hepsini bir bir hayata geçirdiği kaydetti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da Karatay Belediyesi’nin seçimlerden önce verilen sözlerin ve söylenenden çok daha fazla yatırımın da hayata geçtiğine vurgu yaptı.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Karatay Belediyesi’nin 100’üncü yatırımının temelini hep birlikte attıklarına vurgu yaptı.

AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Munlafalıoğlu ise, daha hafta sonu yine Karatay Belediyesinin Divanlar Mahallesine kazandırdığı sosyal tesisin açılışı olduğunu hatırlatarak Karatay Belediyesinin birçok projeyi bir bir ilçeye kazandırdığını belirtti.

Konuşmaların ardından Çimenlik Mahallesine kazandırılacak Çimenlik Kapalı Spor Merkezi’nin temeli, dualar eşliğinde atıldı.