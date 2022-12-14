Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Yeşil Kuşak Çelebi Parkı içerisinde Çelebi Kafe Karatay’ın yapımını sürdürüyor.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Yeşil Kuşak Çelebi Parkı içerisinde Çelebi Kafe Karatay’ın yapımını sürdürüyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla “Kafe Karatay” projesini hayata geçiren Karatay Belediyesi, Kafe Karatay’ın 5’nci şubesinin yapımına başladı. Çelebi Mahallesine kazandırılan yeşil kuşak parkı içerisinde yapımı süren Çelebi Kafe Karatay projesi, 6 bin 400 metrekare arsa, 320 metrekare de inşaat alanında hayata geçiriliyor. Çelebi Kafe Karatay’ın 2023 yılının Mayıs ayı içerisinde tamamlanıp hizmete başlaması hedefleniyor. Vatandaşın sosyal ve kültürel hayatına katkı sunan projeler üretmeyi sürdürdüklerinin altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çelebi Mahallesi’ne kazandırdıkları yeşil kuşak park içerisinde yapımına başladıkları Çelebi Kafe Karatay’ın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

“Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunuyoruz”

Başkan Hasan Kılca, “Proje ve yatırımlarımızla hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Konyamıza ‘Kafe Karatay’ markasıyla kazandırdığımız projemizin 4 şubesini hayata geçirmiştik. Kısa sürede benimsenen ve hemşehrilerimiz için gözde uğrak noktaları haline gelen Kafe Karatay’ın 5’nci şubesini Çelebi Mahallemize kazandırdığımız yeşil kuşak parkımızın içerisine inşa ediyoruz. Yapım çalışmalarımız devam ediyor. inşallah kısa bir süre içerisinde Çelebi Kafe Karatayımızı da tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. 5’nci Kafe Karatay şubemiz şimdiden hemşehrilerimize, ilçemize ve Konyamıza hayırlı olsun” dedi.