Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık Projesi çerçevesinde hayata geçirdiği “Atığın Sıfır Noktası” Atık Getirme Merkezleri’ne bir yenisini daha ekledi.

Günlük yaşantının yanı sıra tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte atık miktarları da hızla değişmeye başladı. Artan bu atık miktarlarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile söz konusu atıkların geri dönüştürülebilmesi de büyük önem kazanıyor. Karatay Belediyesi de hem sıfır atık bilincini toplumun daha geniş bir kesimine yaymak, ayrı olarak toplanan atıkların ekonomiye geri kazanımını sağlamanın yanı sıra vatandaşların ekonomilerine de katkı sağlaması amacıyla “Atığın Sıfır Noktası” projesini hayata geçirmişti.

“Atığın Sıfır Noktası” 2. şubesi Aslanlı Kışla Caddesi’nde

İlki, Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki Karatay Trafik Eğitim Parkı’nın önünde kurulan “Atığın Sıfır Noktası” Atık Getirme Merkezi’nin 2’nci şubesi de Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören ve cam, kağıt-karton, plastik, pil, metal, elektronik atık ile yağ atıklar olmak üzere 7 farklı türde dönüştürülebilir atığın getirildiği “Atığın Sıfır Noktası” Atık Getirme Merkezi’ne Pazar günleri hariç haftanın 6 günü atık getirilebiliyor. Atığı getiren vatandaşlara ise kilo karşılığında toplanan puana göre 34 farklı türden oluşan çeşitli hediyeler veriliyor. Söz konusu projeyle bugüne kadar 4 bin 235 vatandaş, 406.5 kilogram dönüştürülebilir atığı merkeze getirdi. Atıkları getiren vatandaşlara ise bugüne kadar 3 bin 534 adet hediye verildi.

“Atıkların geri kazanımı ile ilgili teşvik edici uygulamaları önemsiyoruz”

Karatay Belediyesi olarak, atıkların geri kazanımı konusundaki teşvik edici uygulamalarını bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde, ilçemiz geneline oluşan atıkların kontrol altına alınması ve gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla Sıfır Atık Projesi’ni büyük bir titizlik ve başarıyla sürdürüyoruz. ‘Atığın Sıfır Noktası’ Atık Getirme Merkezi projemiz de bu çerçevede vatandaşlarımızca büyük ilgi gören bir projemiz haline geldi. Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Eylem Planı’mıza önemli katkı sunana söz konusu projemizle bugüne kadar yüzlerce kilo dönüştürülebilir atığın toplanmasına ve ekonomiye geri kazanımına katkı sunmuş olduk. Bundan sonra da bu alana yönelik yeni ve özgün projelerimizle hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.