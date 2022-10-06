Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak 60 milyon liraya mal olacak Karatay Gençlik, Eğitim ve Spor Merkezi’nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak 60 milyon liraya mal olacak Karatay Gençlik, Eğitim ve Spor Merkezi’nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Eğitim ve gençlik alanındaki yatırımlarıyla örnek olan Karatay Belediyesi, ilçeye kazandırılacağı Karatay Gençlik, Eğitim ve Spor Merkezi’nin de temelini düzenlenen törenle attı. Köprübaşı Mahallesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi üzerinde hayata geçirilen proje, 3 bin 355 metrekare arsa, 3 bin metrekare de inşaat alanına sahip. Yaklaşık 60 milyon TL’ye mal edilecek Karatay Gençlik, Eğitim ve Spor Merkezi’nin içerisinde Masal Atölyesi, Fotoğrafçılık Atölyesi, Ebru Hat Atölyesi, Kafeterya, Müzik Atölyesi, Medya Atölyesi, E-Spor Playstation Odası, Yabancı Dil Atölyesi, Kütüphane, Sessiz Kütüphane, Sesli Kütüphane, Spor Salonu, Eğitmen Odası ve Karatay Kent Konseyi İdari Ofisi bulunacak.

“Karatay gençlik, eğitim ve spor merkezi şehre değer katacak”

Merkezin temel atma töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Gençlik, Eğitim ve Spor Merkezi’nin şehre önemli bir değer katacağını kaydetti. Söz konusu projenin, son 3 yılda Karatay’da temelini attıkları 102’nci yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Hasan Kılca, “Projemizin önemli bir özelliği var, projemizin mevcut alanında önceden atıl durumda olan bir halı sahamız vardı. Vatandaşlarımız, bu bölge için bizlerden yeni bir çalışma istedi. Bölgenin çevresinde arkadaşlarımız 1 ay kapı kapı dolaşarak anket çalışması yaptılar. Elde ettiğimiz verileri değerlendirdik. Plana ve alana uygun istek, talep ve önerileri dikkate alarak birçok donatıyı bu projemizde buluşturduk. Gönül Belediyeciliği vizyonundan aldığımız ilhamla, çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Gönül belediyeciliği vizyonuyla çalışıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994’te ortaya koyduğu Sosyal Belediyecilik ile 2019’da gösterdiği Gönül Belediyeciliği vizyonundan aldıkları ilhamla çalıştıklarını kaydeden Başkan Hasan Kılca, “Altyapı ve üstyapıdan sosyal yaşam alanlarına, yeşil kuşaklar ve parklardan ekonomi, istihdam ve tarımsal faaliyetlerin desteklenmesine kadar daha pek çok konuda hemşehrilerimizle fikir alışverişi yaparak, ilçemize en çok yakışan hizmetleri bir bir kazandırmaya devam ediyoruz. Merkezimizde medya, müzik, masal, fotoğrafçılık, yabancı dil ve Geleneksel El Sanatları Atölyeleri’nin yanı sıra; e-spor odaları, sesli ve sessiz kütüphane, spor salonları, kafeterya ve otopark yer alıyor. Yine merkezimizde, yaptıkları birbirinden başarılı ve özgün çalışmalarıyla adlarından sıkça söz ettiren Karatay Kent Konseyimizin idari ofisleri de yer alacak. Yaklaşık 60 milyon lira maliyetle inşa edeceğimiz gençlik merkezimizin açılışını inşallah yine birlikte gerçekleştireceğiz. Yeteneklerini geliştirmek, kendi ilgi alanlarıyla ilgili bir hobi edinmek ve vakitlerini verimli geçirmek isteyen tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı merkezimizde ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Doğuş Mahallemizde yapımını tamamladığımız eğitim tesisini Karatay Kültür Sanat Akademisi olarak yakın zamanda hizmete alacağız. Şehir Parkımızın içerisinde ise Tabiat Okulu projemizi tamamladık ve kısa süre sonra evlatlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

“Her yeni güne yeni bir hizmet yeni bir yatırım”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesinin gençlere yönelik diğer yatırım ve projeleri hakkında da bilgi verdi. Başkan Hasan Kılca, “Hep ifade ettiğimiz gibi gençlik ve sporda gerekeni yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Her geçen gün gençlerimize, evlatlarımıza, yetenekli yavrularımıza yeni imkanlar sunmak, ilçemizdeki sportif faaliyetleri daha da çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri ilçemizde eğitim kalitesinin daha da artması adına yoğun bir gayret içinde olduk. Karatay’ımızın derslik ihtiyacına katkı sunmak adına 6 eğitim tesisini tamamlayarak milli eğitim müdürlüğümüze teslim ettik. Bu yıl ilçemizde ikamet eden ve üniversite sınavına (YKS) girecek tüm 12. sınıf öğrencilerimizin YKS başvuru ücretlerini ödedik. Devamındaysa (hangi şehirde olursa olsun) üniversiteye ilk kez kayıt olan tüm Karataylı gençlerimize bin TL nakdi katkı sağladı. Karatay’daki tüm okullarımıza TÜBİTAK Bilim Kitaplığı kurduk ve hepsini TÜBİTAK’ın bütün bilim yayınlarıyla doldurduk. Gençlerimizin içlerindeki cevheri ortaya çıkarmaları için fiziki şartları hazırladık ve RoboKaratay Projesini başlattık. Tüm bu bahsettiğim hizmetlerin anlamı aslında şu; enerji kaynağımız ve umudumuz olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Konya belediyeleri hizmette yarışıyor”

Hizmetlerin Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla yapıldığını söyleyen Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular da; Konya belediyelerinin hizmette birbiriyle yarıştığını söyledi.

Merkezin hayırlı olmasını dileyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş; Karatay Belediyesi’nin temelini attığı 102’nci yatırımının öneminden bahsetti.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, Konya Belediyelerinin mahallelerin ihtiyacını karşılamak için mesai kavramı gözetmeden çalıştığın bunun neticesinde de bereketli işler ortaya çıktığını kaydetti.

Protokol konuşmalarının ardından Köprübaşı Mahallesi’ne kazandırılacak Karatay Gençlik, Eğitim ve Spor Merkezi’nin temeli, dualar eşliğinde atıldı.