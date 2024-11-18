2024’ün artık son aylarının yaşandığı bugünlerde Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi’nde 2024 yılının değerlendirilmesi, ilçede devam eden projeler ve yatırımlarda gelinen aşamaların ele alınması ve tamamlanan yatırımların ilçeye katkılarının değerlendirilmesi çalışmaları da hız kazandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Belediyenin her konudaki koordinasyonunu artırmak ve gelecekteki projelerle ilgili hazırlıklı olunmasını da amaçlayan söz konusu toplantıda Başkan Hasan Kılca, hem geride bırakmaya hazırlandığımız 2024 yılının belediye çalışmaları açısından kısa bir değerlendirmesini yaptı hem de gelecek döneme ilişkin hedefleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

“Vizyonumuzdan taviz vermeden ilçemize ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz”

Karatay Belediye Başkan Yardımcılarının yanı sıra birim müdürlerinin de kendi alanlarıyla ilgili sunum yaptığı toplantıyı değerlendiren Başkan Kılca, belediye olarak hayata geçirdikleri çalışmaların takibi, tamamlanması ve yeni planlamalar için belediye başkan yardımcıları ve belediye birim müdürleriyle düzenli olarak bir araya geldiklerinin altını çizdi. Başkan Kılca, “Karatay’ımızdaki bütün hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak, mutluluklarına mutluluk katmak ve her bir insanımıza dokunmak için çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı ‘Bir Başka Karatay’ vizyonumuza dayandırarak hayata geçiriyoruz. Geride bırakmaya hazırlandığımız 2024’te de aynı anlayışla çalıştık. Eğitim projelerinden ulaşıma, turizm ve kültürden toplu konut hamlelerimize, kentsel dönüşümden spora, sosyal belediyecilik uygulamalarımızdan sağlık yatırımlarımıza, sosyal tesislerden Sıfır Atık’a; park, bahçe ve yeşil kuşak çalışmalarımızdan daha pek çok hizmeti hemşehrilerimizle buluşturmuş olmanın haklı gururunu bu yıl boyunca da yaşamış olduk. Çok daha fazlası için gayret ediyoruz. Bunun için de bu yılı yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle sık sık bir araya geldiğimiz toplantılarımızla ele alıyoruz. İlçemizi ilgilendiren tüm başlıklarda bugüne kadar olduğu gibi hassasiyetlerimizden ve ilçemize hizmet vizyonumuzdan taviz vermeden ilçemize ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.