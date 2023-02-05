Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen “İlkokullar Arası Atık Toplama Yarışması”nın 2’ncisi başladı.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen “İlkokullar Arası Atık Toplama Yarışması”nın 2’ncisi başladı.

Karatay Belediyesi öğrencilere geri dönüşüm bilincini kazandırmak, öğrencilerde Sıfır Atık farkındalığı oluşturmak, oluşan atıkların çevre ve insan sağlığına verdiği zararları anlatmak ve onlarda çevre bilincini kazandırmak amacıyla tüm resmi ve özel ilkokullar arası “2. İlkokullar Arası Ödüllü Atık Toplama Yarışması” düzenledi.

Dereceye giren okullar ödüllendirilecek

Öğrenciler 17 Mart’a kadar atıkları teslim edebilecek olup yarışmada atıklar; Geri Kazanılabilir Ambalaj Atıkları (kağıt, karton, metal, plastik), Elektronik Atıklar ile Bitkisel Atık Yağlar olmak üzere toplamda 3 kategoride gerçekleştiriliyor. Toplanan her atığın kilogramına karşılık çeşitli oranlarda puanlar veriliyor ve toplanan atıklar ile yarışmanın güncel takibi de https:\\sifiratik.karatay.bel.tr adresinden yapılabiliyor. Yarışmasında 1’nci olan okula 15 bin TL para ödülü ve piknik gezisi, 2’nci okula 10 bin TL para ödülü ve tiyatro gösterimi 3’ncü olan okula ise 7 bin 500 TL para ödülü ve Karatay Hayvanat Bahçesi gezisi hediye edilecek. Yarışmanın ödül töreni ise 30 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek. Öte yandan yarışmaya katılan tüm okulların en çok atık toplayan sınıflarının her bir öğrencisine de ayrıca birer adet zeka oyunu hediye edilecek.

“Çocuklarımızın çevre duyarlılığını önemsiyoruz”

Doğa ve Çevre Dostu Belediye anlayışıyla bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bunu ilçe geneline yayacak bir gayretin içerinde olduklarını aktardı. Özellikle eğitim çağındaki çocukların geri dönüşüm ve Sıfır Atık konusunda çok daha şuurlu olmalarını önemsediklerinin altını çizen Başkan Hasan Kılca; “Biz Karatay Belediyesi olarak çevreye önem veren, doğanın korunması konusunda oldukça hassas davranan ve bu konuda projeler üreten bir anlayışa sahibiz. Bu çerçevede de ilçemizdeki tüm kesimlerin Sıfır Atık konusunda daha duyarlı ve şuurlu olabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gelecek nesillere çok daha temiz ve sağlıklı bir Karatay emanet etmek ancak Sıfır Atık ve çevre bilinciyle mümkündür. Çocuklarımızın da bu konudaki duyarlılığını önemsiyoruz. Bu maksatla ilkokullarımız arasında yarışma yapıyoruz. Şimdiden çevremizin ve doğamızın korunmasında örnek bir davranış sergileyerek yarışmaya katılan bütün okullarımızı öğrenci kardeşlerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.