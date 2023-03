Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm konusundaki bilincini daha geniş bir tabana yaymak amacıyla ilkokullar arasında düzenlediği “1 Atık Çok Şeyi Değiştirir Ödüllü Atık Toplama Yarışması” devam ediyor.

Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm bilincini daha geniş bir tabana yaymak amacıyla ilki Karatay Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl düzenlen ilkokullar arası 2’nci "1 Atık Çok Şeyi Değiştirir” Ödüllü Atık Toplama Yarışması devam ediyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne bağlı ekipler, her hafta perşembe günü öğrencilerin evlerinden getirdiği atıkları toplamak için okullara gidiyor. Öğrenciler, ailelerinin de yardımlarıyla okullara getirdikleri atıkları belediye ekiplerine teslim ediyor. Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya ilçe genelindeki 42 okuldan yüzlerce ilkokul öğrencisi dahil oldu.

Yarışmaya katılan öğrenciler yaptıkları açıklamada, "Sıfır atık ve geri dönüşüm çok önemli. Çünkü doğamızı ve çevremizi çok seviyoruz. Bu yarışmayı duyduğumuzda da çok heyecanlandık. Evlerimizden topladığımız atıkları her hafta okulumuza getiriyoruz. Bu yarışmaya katıldığımız için çok mutluyuz ve birinci olmayı çok istiyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Hediye Mehmet Ali Uzman İlkokulu Müdürü Osman Çelik ise, 2’nci 1 Atık Çok Şeyi Değiştirir Ödüllü Atık Toplama Yarışması’nı okullarında duyurduklarında hem öğrenciler hem de aileleri arasında büyük heyecan oluştuğunu söyleyerek, “Öğrencilerimiz arasında sıfır atık ve çevre bilincinin oluşması açısından bu yarışmayı önemsiyoruz. Yarışmada ödüllerin olması da sınıflar arasında tatlı bir rekabet de getirdi. Üç haftadır öğrencilerimiz ve aileleri topladıkları atıkları okullarımıza getiriyor. Daha önce çöpe giden atıkların bu projeyle geri dönüşümü daha kolay bir hale geliyor. Güzel bir proje bu ve bizler çok mutluyuz. Yarışma bittikten sonra da bizler bu atıkları toplamaya ve belediyemize katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu yarışmayı düzenleyen Karatay Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Dr. Sedat Yüksel İlkokulu Müdürü Mustafa Uyan da, “Bu yarışma öncesinde de sıfır atık konusunda bazı çalışmalar yapıyorduk. Belediyemiz bu yarışmayı duyurunca bizler de yarışma hakkında çocuklarımızı ve ailelerimizi bilgilendirdik. Çocukları bilgilendirme amacı taşıyan bu yarışma sayesinde çöpe gidecek daha çok atığın geri dönüşümü sağlanmış olacak. Bu vesileyle Karatay Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çocuğu ile birlikte okula topladıkları atıkları getiren Fadime Ünver, Karatay Belediyesinin düzenlediği yarışmadan son derece memnun olduğunu belirterek, “Çocuğum ilkokul 2’nci sınıfa gidiyor. Bu yarışmaya çok saygı duyuyorum ve önemsiyorum. Her gün çocuğum anne atıklarımız nerede diye soruyor. Bizler de onları toplayarak okulumuza getiriyoruz. Bu sayede de atıklar boşa gitmemiş oluyor. Ülkemize ve belediyemize katkı oluyor. Çocuklarımız da çevreye ve doğal kaynaklarımıza daha fazla değer vermeyi öğreniyorlar. Belediyemize teşekkür ediyoruz ve böyle yarışmaların ve etkinliklerin devam etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

42 okuldan şu ana kadar 30 ton atık toplandı

Yarışmaya yüzlerce öğrenci, öğrenci aileleri, okul idarecileri ve öğretmenler destek verirken; söz konusu organizasyonla şu ana kadar 30 ton atık toplandı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne bağlı ekipler, her sabah yarışmaya katılan okullara giderek öğrencilerin getirdiği atıkları önce tartıyor sonra da söz konusu atıklar, ayrıştırılarak geri dönüşümünün sağlanması için Atık Toplama Merkezine götürülüyor. Öğrencilere topladıkları her atığın kilogramına karşılık çeşitli oranlarda puanlar veriliyor. 15 Nisan’a kadar devam edecek yarışmasında 1’nci olan okula 15 bin TL para ödülü ve piknik gezisi, 2’nci okula 10 bin TL para ödülü ve tiyatro gösterimi 3’ncü olan okula ise 7 bin 500 TL para ödülü ve Karatay Hayvanat Bahçesi gezisi hediye edilecek. Yarışmanın ödül töreni ise 30 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek. Öte yandan yarışmaya katılan tüm okulların en çok atık toplayan sınıflarının her bir öğrencisine de ayrıca birer adet zeka oyunu hediye edilecek.