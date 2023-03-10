Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından projelendirilen yeni nikah, düğün ve sergi salonu kompleksinin inşası başladı.

Vatandaş odaklı hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdüren Karatay Belediyesi, ilçeye yeni bir proje daha kazandırıyor. Aziziye Mahallesinde hayata geçecek yeni nikah, düğün ve sergi salonundan oluşacak bu yeni tesis, 4 bin 110 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak. Söz konusu tesiste 130 kişilik ve 54 kişilik iki ayrı nikah salonu, düğün salonu ve bir de sergi salonu bulunacak. 3’lü kompleks şeklinde hizmet verecek olan tesisin inşa çalışmaları ise başladı.

“Yeni yerimizde hemşehrilerimize modern ve konforlu hizmeti sunacağız”

Yeni projenin ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, en mutlu günlerinde çiftlere ve sevdiklerine daha konforlu bir ortamda hizmet verecekleri için mutlu olduklarını söyledi. Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak evlenen çiftlerin ve ailelerinin bu en özel anlarında yanlarında olmak bizleri çok mutlu ediyor. Bu çerçevede ilçemize yeni bir proje kazandırıyoruz. Aziziye Mahallesinde yapımına başladığımız yeni projemiz Nikah Salonu, Düğün Salonu ve Sergi Salonundan oluşacak. Çiftlerimiz ve sevdikleri çok daha konforlu ortamda düğünlerini ve nikahlarını yapacaklar. Projemizde ayrıca bir de sergi salonu bulunacak. Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Hemşehrilerimizin hayatlarının her anlarında en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle şimdiden yeni projemizin Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.