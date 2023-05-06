Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, sadece son 20 gün içinde 307 milyon değerinde 5 önemli projeyi ilçe kazandırdıklarını, vizyoner projelerle Karatay’ı geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Karatay Belediyesi, hayata geçirdiği yatırımlarla ve projelerle vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor. Bu çerçevede belediye, son 20 gün içerisinde ilçeye toplamda 307 milyon lira değerinde yatırım yaptı. Karatay Belediyesi tarafından hayırseverlerin de katkılarıyla tamamlanan ve 54 daireden oluşan “Karatay Belediyesi Konukevi”, Ramazan ayı içerisinde hizmete açıldı. Toplamda 17,5 milyon liraya mal olan proje sayesinde, 6 Şubat’ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından Konya’ya gelen depremzede onlarca ailenin barınma ihtiyacı karşılanmış oldu. Karatay Belediyesi’nin İsmil Mahallesi’nde yaptığı 30 işyerinden oluşan İsmil Çarşı toplamda 33 milyon liraya, İsmil fırın ise 2 milyon 400 bin liraya mal oldu. Hacısadık Mahallesi’ne inşa edilen Hacısadık Sosyal Tesisi de 35 milyon liraya mal oldu. Yapımı tamamlanan projeleri bir bir vatandaşın hizmetine sunan Karatay Belediyesi, bir yandan yeni ve özgün birçok projeye de imza atıyor. Bu çerçevede alanında Türkiye’nin en büyük, Konya’nın ise ilk Engelsiz Yaşam Merkezi’nin temeli de atıldı. Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi’nin toplam yatırım bedeli ise yaklaşık 120 milyon lira olurken, Karatay Belediyesi’nin temelini attığı bir başka önemli proje olan Karatay Kültür Merkezi de toplamda 103 milyon liraya mal edilecek.

“Sırada bekleyen çok yatırımımız var zamanla yarışıyoruz”

Sürekli gelişim ve değişim anlayışıyla hareket ettiklerini, ilçenin geleceğine son bir ayda toplamda 307 milyonluk yatırım kazandırdıklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tüm enerji ve güçlerini öz kaynaklarından aldıklarını söyledi. İlçeye kazandırdıkları yatırımları hayata geçirirken adeta zamanla yarıştıklarına ifade eden Başkan Kılca, her yeni yatırım hamlesiyle Karatay’ın dört bir tarafında büyük bir kalkınma ve dönüşümün söz konusu olduğunu vurguladı. Başkan Kılca, “Çözüm odaklı ve katılımcı belediyecilikten asla ödün vermeyen, istişareye dayalı yönetim tarzımızla Karatay’ımıza hizmet ediyoruz. Bütçemizin önemli bir kısmını yatırımlara ayırıyoruz. Karatay’ın hızla değişen dinamik yapısı gereği yatırım hamlelerimizle adeta zamanla yarışıyoruz. Eğitimden, sağlığa, kültürden spora, fiziki ve altyapıdan sosyal belediyeciliğe kadar daha birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Dünyadaki ve şehrimizdeki değişim ve gelişimi daima dikkate alarak ‘Bir Başka Karatay’ için çalışıyoruz. Bu anlayışla, bugüne kadar ilçemizin bir ucundan diğerine hizmet ve yatırımlarımızı bir bir hayata geçirdik geçirmeye de devam edeceğiz inşallah. Tüm bu projelerimiz, her geçen gün daha da gelişen Karatay’ımızı Konya’nın lokomotif ilçesi, şehrimizin modernleşen yüzü haline getiriyor. Karatay Belediyesi olarak büyük bir aşk ve heyecanla güzel ilçemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz” dedi.