Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, trafik kurallarına duyarlı bir nesil yetiştirme hedefiyle hayata geçirdiği trafik eğitim parkı projesine bir yenisini ekledi. Karatay Olimpiyat Parkı içerisinde 6 bin 402 metrekare alan üzerinde yapılan parkta çalışmalar son aşamaya geldi.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, trafik kurallarına duyarlı bir nesil yetiştirme hedefiyle hayata geçirdiği trafik eğitim parkı projesine bir yenisini ekledi. Karatay Olimpiyat Parkı içerisinde 6 bin 402 metrekare alan üzerinde yapılan parkta çalışmalar son aşamaya geldi.

Bugüne kadarki örnek yatırım ve hizmetleriyle Karatay’a ve Konya’ya değer katan Karatay Belediyesi, ilçeye ikinci bir Trafik Eğitim Parkı kazandırıyor. Eğitim yaşındaki çocuklara trafik kurallarını ve kültürünü küçük yaşta kazandırılması ve trafik konusunda çok daha bilinçli bir toplum oluşturabilme hedefiyle belediye tarafından Karatay Olimpiyat Parkı içerisinde yapımı süren projede artık son aşamaya gelindi. 6 bin 402 metrekarelik bir alan üzerinde kurulan Olimpiyat Trafik Eğitim Parkı’nın kısa süre içerisinde tamamlanarak çocukların hizmetine sunulması planlanıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları Osman Ciğer, Mehmet Eğin, Mustafa Yaylacı, Mehmet Toknal, Karatay Belediyesi Meclisi Üyeleri ve birim müdürleriyle birlikte yapımında son aşamaya gelinen Karatay Olimpiyat Parkı içerisindeki Trafik Eğitim Parkı ile olimpiyat parkında yapılan düzenlemelerle ilgili incelemeler yaptı. Projede gelinen noktalar ve diğer ayrıntılar hakkında bilgi alan Başkan Hasan Kılca, çocukların eğitim hayatı ve geleceğinde önemli katkılar sağlaması hedeflenen yeni trafik eğitim parkının Karatay’a hayırlı olmasını diledi.

“2. trafik eğitim parkımız da hem eğiten hem de eğlendiren bir proje”

Karatay’ın tüm yönleriyle aynı düzeyde gelişmesi ve güzelleşmesine katkı sunan yatırımlara her geçen gün bir yenisini eklediklerinin altını çizen Hasan Kılca; Olimpiyat Parkı içerisinde inşa ettikleri yeni Trafik Eğitim Parkının eğiten ve eğlendiren bir mekân haline geleceğini ifade etti. Küçük yaştan itibaren trafik bilincinin oluşturulmasının önemine dikkat çeken Hasan Kılca, “Olimpiyat Parkımızda bazı düzenlemeler yapıyoruz. Bu çerçevede parkımızın tamamını yeniden gözden geçirdik ve aydınlatmaları tasarruflu olan led lambalarla değiştirdik. Bunun yanında parkımız içerisine Karatayımıza yeni bir cazibe merkezi kazandırıyoruz. Parkımız içerisine trafik eğitim parkını kuruyoruz. İlçemizdeki ikinci olan bu trafik eğitim parkı projemiz tamamlandığında buraya eğitim almaya gelecek öğrenci kardeşlerimiz, trafik eğitimini alacaklar ve o yaşlardaki çocuklarımızda trafik bilincinin oluşturulması noktasında önemli bir noktaya gelecekler. İlkini Ulubatlı Hasan Parkımızın yanında oluşturduğumuz trafik eğitim parkımıza ilçemizin 59 okulundan getirdiğimiz ilkokul 4’ncü sınıf 6 bin 800’ün üzerinde öğrenci, hem eğleniyor hem de trafiği öğreniyor. Olimpiyat Parkı içerisinde oluşturduğumuz ikinci trafik eğitim parkımız da aynı misyonu üstlenecek. Yeni trafik eğitim parkımızın ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.