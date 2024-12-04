Konya Valisi İbrahim Akın ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yapım çalışmaları tamamlanan ve kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanan Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi’ni inceledi.

Toplumun bütün kesimlerine hizmet üreten Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, dezavantajlı grupları da ihmal etmiyor. Belediyenin söz konusu vatandaşların eğitim ve sosyal hayatlarına dokunmak amacıyla Konya’ya kazandırdığı Türkiye’nin en büyük, Konya’nın ise ilk “Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi”nde artık sona yaklaşıldı. Engelli bireylerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlanan merkez, ilçedeki önemli bir ihtiyaç için çözüm sunmaya hazırlanıyor.

Konya Valisi İbrahim Akın, Engelsiz Yaşam Merkezi’ni inceledi

Konya Valisi İbrahim Akın ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki son çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ile Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da Vali İbrahim Akın ile Başkan Hasan Kılca’ya eşlik etti.

“Özel bir eğitim ve rehabilitasyon modelini uygulayacağız”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, modern mimarisi ve erişilebilirlik açısından yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken merkezin, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve topluma daha aktif katılımlarını sağlamak için özel olarak tasarlandığını belirtti. Başkan Kılca, merkez ile engelli vatandaşların eğitim ve sosyal yaşama katılımlarını artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Hepimiz birer engelli adayıyız. Her anımızda bunun farkında olarak yaşamamız gerekiyor. Böyle olursa engelleri aşmak hepimiz için çok daha anlamlı ve kolay olacaktır. En sade ifadesiyle kolaylaştıran olmak gerekiyor. Peygamber Efendimiz de bize böyle buyuruyor; ‘Müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.’ Biz de bu düsturla hareket ederek, büyük emekler sonucunda Türkiye’nin en büyük Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yapımını tamamladık ve Karatay’ımıza çok özel bir tesis olarak kazandırdık. Yaklaşık 200 milyon lira değerindeki bu tesisimizi en kıymetlilerimiz, en değerlilerimiz için yaptık. Merkezin iç tefrişatı devam ediyor. Çevre düzenlememizi de tamamlamak üzereyiz. Burası toplamda 10 bin metrekarelik bir alan. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile birlikte çok güzel bir eğitim ve rehabilitasyon modelini bu tesisimizde uygulayacağız. Çocuklarımızın, kardeşlerimizin, büyüklerimizin tebessümüne vesile olabilirsek, ailelerimizin duasını alabilirsek ne mutlu bizlere. Hep söylediğimiz gibi birbirimizi daima sever hatırlar ve gözetirsek tüm engelleri aşarız. Bizler de Karatay Belediyesi olarak engelsiz bir Karatay için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Engelsiz yaşam merkezi örnek bir proje olmuş”

Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi’ni inceleyen Konya Valisi İbrahim Akın da, merkezin engelli vatandaşların hayatına büyük katkılar sağlanacağını belirterek, tesisin örnek bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade etti. Vali İbrahim Akın şunları aktardı; “Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta daha çok yer almasını sağlamak herkesin ortak sorumluluğudur. Karatay Belediyemiz de bu projesiyle, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımı için uygun bir ortam sunmuş olacak. Burada sunulan hizmetler sayesinde engelli bireyler hem faaliyetlerini artıracak hem de toplumla daha güçlü bağlar kuracaklar. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başta olmak üzere projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”

Tesis 10 bin metrekarelik büyük bir alanda kuruldu

Köprübaşı Mahallesi’ne kazandırılan merkez, 10 bin 544 metrekare arsa üzerine 7 bin 165 metrekarelik inşaat alanına sahip. ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ bünyesinde ise; kütüphane resim ve görsel sanatlar atölyesi, bilim atölyesi, kapalı spor salonu, pasta ve yemek atölyesi, seramik ve kil atölyesi, bilgisayar atölyesi, müzik atölyesi, matbaa ve baskı atölyesi, el sanatları atölyesi, geri dönüşüm atölyesi, dans atölyesi, drama atölyesi, konferans salonu, konuşma güçlüğü eğitim merkezi, özel öğrenme güçlüğü eğitim merkezi, görme engelli eğitim merkezi, işitme engelli eğitim merkezi, fizyoterapi odası merkezi, zihinsel engelli eğitim merkezi, yaygın gelişim bozukluk eğitim merkezi, psikiyatri ve sosyal hizmetler merkezi, etkinlik salonları, dinlenme ve uyuma odaları, duyu bütünleme odası, gözlem odası, duygusal rahatlama odası, uygulama evi bulunacak.