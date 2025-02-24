Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi’nin katkıları ve hayırsever Osman Benliler’in destekleriyle Nakipoğlu Mahallesi’ne kazandırılan ve toplamda 59 milyon 465 bin TL’ye mal olan Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu’nun resmi açılışı yapıldı.

Nakipoğlu Mahallesi’nde inşa edilen 24 sınıflı Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu’nun açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Modern eğitim altyapısıyla öğrencilerin hizmetine sunulan okul, bölgedeki eğitim kalitesine önemli katkı sağlayacak. 4 bin 222 metrekare inşaat alanına sahip Osman Benliler İlkokulu’nda 24 sınıfın yanı sıra görsel sanatlar ve müzik atölyeleri, kütüphane, 2 faaliyet ve oyun odası ile okul öncesi yemekhanesi bulunuyor. Okul ve çevresindeki düzenlemeler çerçevesinde 2 bin 200 metrekare alanda 650 ton asfalt ve 600 metrekare tretuvar çalışması da gerçekleştirildi. Modern donanımı ve geniş sosyal alanlarıyla öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sunacak olan okul, ilçeye büyük bir değer katacak. Nakipoğlu Mahallesi’nde 7 bin 825 metrekarelik alanda yapılan kamulaştırma çalışmasıyla bölgeye 117 milyonluk okul, sağlık tesisi ve park kazandırıldı.

"Eğitim bizim için her şeyin temel taşı"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; eğitime verdikleri öneme dikkat çekerek; eğitimi her şeyin temel taşı olarak gördüklerini söyledi. Başkan Kılca, "Eğitim, yalnızca dört duvar arasında alınan bir ders değildir. Eğitim, bir toplumu inşa eden en güçlü temel, bir ülkeyi ileriye taşıyan en büyük güçtür. Bu bilinçle Karatay Belediyesi olarak eğitime yapılan her yatırımı, geleceğimize yapılan en değerli yatırım olarak görüyoruz. Karatay Belediyesi olarak bizler, eğitimi her şeyin temel taşı olarak görüyor ve çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"Okulda modern eğitim için tüm imkanlar mevcut"

Başkan Hasan Kılca, Osman Benliler İlkokulu ile ilgili şu bilgilere yer verdi: "Çağın ihtiyaçlarına uygun, modern, güvenli ve donanımlı bir eğitim yuvası olarak tasarlanan okulumuz; 4 bin 222 metrekarelik inşaat alanına sahip, 59 milyon 465 bin liralık maliyetiyle modern eğitim için tüm imkanları barındırıyor. Yemekhane, oyun ve etkinlik odaları, sanat ve müzik atölyeleriyle çocuklarımızın hem akademik hem sosyal gelişimine katkı sağlayacak. İbadethanesi, idari bölümleri, teknik/destek alanları ve 13 araçlık otoparkıyla sadece öğrencilerimize değil, mahallemize de önemli bir kazanım sunacak. Ayrıca, okulun hemen yanında yer alan bin 886 metrekarelik Anafartalar Sokak Parkı, yürüyüş yolları, oyun ve dinlenme alanlarıyla mahallemize yeni bir nefes olacak. Biz burada sağlık tesisi, park ve okul alanlarını kapsayan 7 bin 825 metrekarelik bir bölgede 117 milyon liralık bir kamulaştırma çalışması yaparak önemli hizmetleri ilçemize kazandırmış olduk. Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan en kıymetli yatırımdır. Açılışını yaptığımız bu okul, sadece bir bina değil, yarınlarımızı inşa edecek bir ilim yuvasıdır. Çünkü biliyoruz ki okuyan, sorgulayan, üreten bir nesil yetiştirirsek; sadece bireysel değil, toplumsal anlamda da güçlü bir geleceğe sahip oluruz. Bu vesileyle, eğitime katkılarından dolayı hayırsever Osman Benliler’e ve bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Osman Benliler İlkokulu’nun çocuklarımıza, mahallemize ve Karatay’ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit; Konya’nın eğitim konusunda öncü bir şehir olduğunu ifade ederek bu yatırımla birlikte Nakipoğlu Mahallesi’nde önemli bir ihtiyacın giderildiğini belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise eğitimin önemine vurgu yaptığı konuşmasında belediyelerin eğitimin her kademesinde tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydetti.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Osman Özer, Osman Benliler İlkokulu’nun Karatay’a ve Konya’ya hayırlı olmasını dileyerek, eğitime yapılan her yatırımın, geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu dile getirdi.

Konya Valisi İbrahim Akın ise, Karatay Belediyesi’nin şehrin eğitimine önemli katkı sunduğunu ifade ederek, okulun kazandırılmasındaki katkılarından dolayı hayırsever Osman Benliler’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Nakipoğlu Mahallesi’ne kazandırılan 24 sınıflı Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu’nun açılışı dualarla gerçekleştirildi.