Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından özellikle gençler için projelendirilen ve yeni nesil olarak tasarlanan Karatay Spor Merkezi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, son 4,5 yılda Karatay’a 34 yeni tesis kazandırdıklarını belirterek, "Bugün itibariyle de Karatay Belediyesi tarihinin en yüksek bütçeli yatırımının temelini hep birlikte atıyoruz” dedi.

Karatay Belediyesi tarihinin en yüksek bütçeli yatırımı olan, Karaaslandede Mahallesi’nde yapımına başlanan Karatay Spor Merkezi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

“Son 4,5 yılda Karatay’ımıza 34 yeni tesis kazandırdık”

Toplam maliyeti 372 milyon 222 bin TL olacak Karatay Spor Merkezi’nin temel atma töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak özellikle gençlere büyük değer verdiklerini söyledi. Bugün itibariyle Karatay’da temeli atılan 150’nci projenin hayata geçtiğinin altını çizen Başkan Hasan Kılca, “İlçemizin spor altyapısını daha da güçlendirmek ve spor kültürünü geniş bir tabana yayabilmek amacıyla bugüne kadar çok önemli işler yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Gençlerimize yönelik projeleri çok önemsiyor; spor, geleneksel sanatlar, kişisel gelişim, yaşam becerileri, kültür, sanat, eğitim ve teknoloji gibi pek çok konuda kendilerini geliştirmeleri için projeler üretiyoruz. Bir taraftan ilçemizdeki derslik sayılarını çoğaltıyor, diğer taraftan da çocuklarımızın fiziksel gelişimlerine katkı sunacak spor tesisleri ve projeleri hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda Karatay Belediyesi olarak 2019’dan bugüne kadar ilçemize 34 yeni tesis kazandırdık. Bu çerçevede ilçemizde, alanı uygun olan okullarımızın tamamına ve Karatay’ımıza kazandırdığımız parklarımız ile yeşil kuşaklarımıza FIFA normlarına uygun halı sahalar kazandırıyoruz. Yine okullarımıza kapalı spor salonları yapıyoruz. 2019’da Karatay Belediyespor Kulübü’nü yeniden canlandırdıklarını bu sayede Konya’nın ve Türkiye’nin önemli sporcular kazandığının altını çizen Hasan Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Karatay Yaz Spor Okulları’nı düzenliyor ve bugüne kadar on binlerce çocuğumuz ile gencimize birçok branşta eğitimler veriyoruz. Kendi ilgi alanıyla ilgili yeteneği olan gençlerimizi de Konyaspor başta olmak üzere milli takımlarımıza gitmelerini sağlıyoruz. Bu bağlamda kulübümüze bağlı takımlarımız da 4 buçuk yıldır katıldıkları yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde ediyorlar” dedi.

“Modern tasarıma ve geniş imkanlara sahip bir merkez”

Aynı anlayış ve hassasiyetle hizmet zincirlerine bugün itibariyle önemli bir halkayı daha eklediklerini dile getiren Hasan Kılca, temelini attıkları Karatay Spor Merkezi yatırımının belediye tarihinin en büyük bütçeli projesi olduğunu aktardı. Kılca, “372 milyon liralık maliyetiyle, belediye tarihimizin en yüksek bütçeli projesi olan Karatay Spor Merkezi’mizin temelini hep birlikte atıyoruz. Burası; Karaaslandede, Karaaslan Üzümcü, Çatalhüyük, Selimsultan, Elmacı, Çataltömek, Karakulak, İstiklal, Saracoğlu ve Erler gibi 10-11 mahallemiz başta olmak üzere Meram ve daha birçok bölgeye hizmet verecek bir projemiz. İlçemize ve gençlerimize hayırlı olsun. Gençlerimiz, bu sayede modern tasarıma ve geniş imkanlara sahip çok güzel bir merkeze daha kavuşmuş olacaklar. Spor merkezimizin ilçemiz sporuna önemli katkılar sunacağına ve geleceğin yeni yıldızların keşfedileceği bir mekan olacağına inanıyorum. 25 bin metrekarelik bir inşaat alanına sahip Karatay Spor Merkezimizde; 1000 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, profesyonel müsabakalara uygun suni çim saha, 1161 metrekarelik kapalı spor salonu, Taekwondo, Kickboks, Karate, Jimnastik, Masa Tenisi, Güreş, Fitness, Satranç, Okçuluk, Squash, Eskrim ve Halter Salonu ile salon sporlarına uygun daha birçok alanlar, tribün, idari ofisler, sporcu ve antrenör odaları ile toplantı salonu bulunacak. Karatay, dün olduğu gibi bugün de yarın da sporun, sporcunun yanında olmaya ve ülkemiz için başarılı, milli manevi değerlerine bağlı sporcular yetiştirmeye devam edecektir. Şehrimiz ve ülkemiz; eğitimli, nitelikli, sağlıklı, milli ve manevi değerlerle bezenmiş gençlerin omuzlarında yükselecektir. Merkezimiz Konya’mıza, Karatay’ımıza ve gençlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin de Karatay Belediyesi’nin çok önemli bir projenin temelini attığını, bu yatırımın hizmete girmesiyle birlikte şehrin sporcu havuzuna birçok branşta yeni sporcular kazandırılacağını ifade ederek, Başkan Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Karatay Spor Merkezi’nin Karatay, Konya ve ülkemiz gençleri için büyük bir yatırım olduğuna vurgu yaparak söz konusu hizmetin hayata geçmesinde emeği bulunan herkesi tebrik etti. İl Başkanı Angı, bu merkezin, gençliğe ve geleceğe verilen önemin en güzel göstergelerinden birisi olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da Konya’nın spor altyapısına büyük katkı sağlayacak çok kıymetli bir eserin daha temelinin atıldığını belirterek, Karatay Spor Merkezi’nin her yönüyle oldukça işlevsel bir proje olduğunu vurguladı.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi ise metropol bir şehir olan Konya için gerekli önemli bir projenin temelini attıkları için mutlu olduklarını aktardı.

Konuşmaların ardından Karatay’a kazandırılacak olan ve toplamda 372 milyon TL’ye mal olacak Karatay Spor Merkezi’nin temeli, dualar eşliğinde atıldı.