Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin eğitim çağındaki çocuklara erken yaşta trafik bilincinin oluşturulması amacıyla şehre kazandırdığı Karatay Trafik Eğitim Parkında eğitimler başladı.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin eğitim çağındaki çocuklara erken yaşta trafik bilincinin oluşturulması amacıyla şehre kazandırdığı Karatay Trafik Eğitim Parkında eğitimler başladı.

Proje çerçevesinde içerisinde simülasyon merkezi, gözetleme kulesi, trafik eğitim parkuru, tünel, yaya üst geçidi, yaya geçitleri, kavşak, mini otopark alanı, bisiklet yolu, açık otopark alanı ile çocuk oyun alanının bulunduğu Karatay Trafik Eğitim Parkındaki eğitimler, her seferinde 180 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu eğitim-öğretim döneminde Karatay genelindeki 59 okulda eğitim gören toplam 6 bin 800 ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisinin faydalanması planlanan söz konusu eğitimlerde; akülü araçlar kullanılarak, trafik kurallarına uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotları hakkında bilgiler veriliyor. Karatay Belediyesi tarafından tahsis edilen servis araçlarıyla Karatay Trafik Eğitim Parkına getirilen öğrencilere hayata kurtaran uygulamalı eğitimler; park görevlileri ve öğretmenleri nezaretinde Konya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli uzman eğitmenler ve trafik polisleri tarafından veriliyor. İlkokul 4’üncü sınıf öğrencilerine verilen eğitimler, içerikler animasyon filmleriyle de zenginleştirilirken; söz konusu proje 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Döneminin sonuna kadar devam edecek. Eğitimlerin ardından projeden faydalanan Karataylı öğrencilere içerisinde; “Trafikte Değerler ve Kurallar Eğitimi Katılım Belgesi”, İsme Özel Akülü Araç Ehliyet Kimlik Kartı, Düdük, Boyama Kitabı, Bloknot Defteri ve anahtarlığın olduğu bir de çanta hediye ediliyor.

“Trafik Eğitim Parkımızda çocuklarımız hem eğleniyor hem de öğreniyor”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, eğitimlerin sorunsuz ve başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade ederek söz konusu eğitimlerle çocuklarda trafik kültürünü erken yaşta oluşturulmasına katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, “Ulubatlı Hasan Mahallemize 8 bin 900 metrekarelik alanda oluşturduğumuz Karatay Trafik Eğitim Parkımız artık ilçemize ve Konyamıza hizmet vermeye başladı. İlçe genelinde 59 okulumuzda okuyan 4’üncü sınıf öğrencilerin katılacağı ‘Trafikte Değerler ve Kurallar Eğitimlerini de başlattık. Bu eğitim ve öğretim dönemi boyunca toplamda 6 bin 800 öğrencinin faydalanacağı söz konusu eğitimlerle geleceğimiz olan çocuklarımızın bu trafik konusunda bilinçlenmesini istiyoruz. Çocuklarımız bu projeyle trafik kurallarını hem teorik hem de uygulamalı olarak üstelik eğlenceli bir şekilde öğreniyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün de kıymetli işbirliğiyle yürüyen projede ‘Ağaç yaşken eğilir’ diyoruz ve yavrularımızın eğitimleri ile gelişimlerine katkı sunuyoruz. Eğitimlere katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.