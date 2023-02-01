Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin koordinesinde başlayan “Atölye Karatay” projesi çerçevesinde doğal lavanta sabunu ve dekoratif mumlar üretilmeye başlandı.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin koordinesinde başlayan “Atölye Karatay” projesi çerçevesinde doğal lavanta sabunu ve dekoratif mumlar üretilmeye başlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Biriminden Sultan Melike Bozoğlan, projeye dahil olan Karataylı kadınlara üretim öncesinde lavantanın özelliğinden söz konusu bitkiden üretilebilecek ürünlere ve üretim aşamalarına kadar detaylı bir eğitim verdi. Verilen eğitimin ardından Sedirler Sosyal Tesisleri içerisindeki “Atölye Karatay”da haftanın 3 günü lavanta sabunu ve dekoratif mumlar üretilmeye başlayan Karataylı kadınlar, bu sayede Konya ile Karatay için yeni bir ekonomik değerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Lavanta sabunu ve dekoratif mumların üretilmesiyle başlayan “Atölye Karatay” projesi, önümüzdeki dönemlerde daha da genişleyecek ve ürün çeşitliliği daha da artacak. Atölyede üretilecek ürünler ise Karatay Termal Tatil Köyü, Kafe Karataylar ile Karatay Büfelerde satılmaya başlayacak.

“Çalışmalarımız çok güzel bir şekilde ilerliyor”

“Atölye Karatay” projesini ve detayları anlatan Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit, çalışmaların çok güzel bir şekilde ilerlediğini ifade ederek projenin hayata geçmesinde büyük katkıları bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Karatay Belediyesinin atölye ve her türlü desteği sağladığı söz konusu projeyle Karataylı kadınların hem sosyalleştiklerini hem de aile ekonomilerine katkı sunduğuna söyleyerek, “Sedirler Sosyal Tesislerimizde devam eden projemizle kadınlarımız, lavanta sabunu ve mum üretiyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız çok güzel ilerliyor. Kadınlar burada hem sosyalleşiyor hem de hem keyifli vakit geçiriyorlar. Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak kadınlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Lavanta bahçelerimizin verimliliğini her alanda görüyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, belediye olarak kadınların hayatın her alanında var olmaları, kendilerini geliştirecek ve ekonomik anlamda kendilerine destek olacak her türlü projeyi hayata geçirmeye devam ettiklerinin altını çizdi. Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda kadınların daha fazla olması için çalışmalar da yürütüyoruz. Bu çerçevede Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisimiz koordinasyonunda ‘Atölye Karatay’ projesi hayata geçti. Program ile kadınlar burada Karatay Lavanta Bahçelerimizin lavantalarından elde edilen ham maddeyi sabuna ve muma dönüştürüyorlar. Hanım kardeşlerimiz gerçekten de çok güzel işler yapıyorlar. Kendileri bu projeyle hem bir meslek edinerek aile ekonomilerine katkı sunmuş oluyorlar hem de üretilen ürünler şehrimiz ve ilçemiz yeni bir ekonomik değer de kazanmış oluyor. İlçemize kazandırdığımız lavanta bahçelerimizin verimliliğini ve artan bereketini birçok alanda görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Karatay Belediyesi olarak kadınlarımıza, ekonomiye ve istihdama katkı sunmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.