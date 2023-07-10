Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Karatay Lavanta Günleri” sona erdi. İki gün süren etkinliklere Türkiye’nin dört bir yanından yüz binlerce vatandaş katıldı.

Karatay Belediyesinin geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği “Karatay Lavanta Günleri”nin ikincisini de yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Karatay Lavanta Bahçesi’nin karşısında oluşturulan etkinlik alanına iki gün boyunca gelen yüzbinlerce vatandaş; el sanatlarından onlarca çeşit lavanta ürünlerine, doğal ürünlerden yiyeceğe kadar kurulan birçok stantta vakit geçirdiler. Anne babalar kadar çocuklar da gün boyu süren çeşitli atölyelerde, özel oyun alanlarında, çocuk tiyatro ve animasyon gösterilerinde doyasıyla eğlenerek iki gün geçirdi.

Karatay Lavanta Bahçeleri ve Mevlana Gül Bahçesi’ne rekor ziyaretçi

Karatay Lavanta Bahçesi de açıldığı 1 Temmuz’dan bu yana büyük ilgi görmeye devam ediyor. Lavantaların o eşsiz kokusu ve görüntüsüyle adeta büyülenen vatandaşlar, bahçe içerisine yerleştirilen onlarca objeyi kullanarak ziyaretlerini fotoğraflarla ölümsüzleştiriyorlar. Karatay Lavanta Günleri gibi 1 Temmuz’da kapılarını açan Karatay Mevlana Gül Bahçesi de büyük ilgi görüyor. Bahçedeki onlarca tür ve çeşitteki binlerce gül arasında vakit geçiren vatandaşlar, Karatay Mevlana Gül Bahçesi vatandaşlardan tam not aldı. Konya’nın turizmine önemli katkılar yapmayı sürdüren iki bahçe ile Karatay Lavanta Günleri, yüzbinlerce vatandaşı ağırlayarak bu yıl yeni bir rekor da kırmış oldu.

Başkan Hasan Kılca, etkinliklere TOGG ile geldi

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da bu özel iki günde etkinliklere TOGG ile geldi. Başkan Hasan Kılca, önce Lavanta Bahçesi’ni ziyaret eden, sonrasında ise Karatay Lavanta Günleri’ne katılan vatandaşlarla buluşan vatandaşlarla buluştu. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Hasan Kılca, daha sonra vatandaşlarla birlikte Karatay Lavanta Günleri’nin yapıldığı etkinlik alanına geçti. Etkinlik için oluşturulan sahnede kısa bir konuşma yapan Hasan Kılca, Karatay Lavanta Günleri’ne katılan vatandaşlara ve çocuklara teşekkür etti.

“Lavanta ve gül bahçesi, Konya’mızın ve Karatay’ımızın turizmini canlandırdı”

“2. Karatay Lavanta Günleri”, Karatay Lavanta Bahçeleri ile Karatay Mevlana Gül Bahçesi projeleri hakkında değerlendirmelerde de bulunan Başkan Kılca, “Karatay Lavanta Günleri’nin bu yıl ikincisini yapıyoruz. Hemşerilerimiz de büyük ilgi gösteriyorlar. Lavanta ile Mevlana Gül Bahçemiz toplamda 1 milyon metrekarelik alanda ilçemize ve şehrimize hizmet veriyor. Hedefimiz, Konya’mız ve Karatay’ımızda kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmaktı. Bu iki bahçemizle çok önemli yeşil alan çalışması yaparak bu oranı kişi başına 2 metrekareye yükselttik ve bu anlamda Avrupa standartlarının da üstüne çıkmış olduk. Lavanta Bahçemize gelenler buradan ayrılmak istemiyor. Uçsuz bucaksız bu bahçemizi ziyaret edenler gönüllerince burada vakit geçiriyor. Tematik park olarak hemşerilerimize veren buraya sadece Konya’dan değil, Türkiye’nin her yerinden hatta yurtdışından da güzel bir ilgi var. İlçemize farklı bir hava kattığını ve Konya’mızın turizmini daha da canlandırdığını düşünüyorum” dedi.