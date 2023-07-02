Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından kente kazandırılan Karatay Lavanta Bahçesi, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Karatay Belediyesinin vatandaşların hoş vakit geçirmesini sağlamak, alternatif tarım ürünlerini artırmak ve arazileri daha verimli değerlendirmek amacıyla 2019 yılında Karaaslan Üzümcü Mahallesinde oluşturduğu Karatay Lavanta Bahçesi yeni sezonda misafirlerini ağırlamaya başladı. Geçen yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiği ve unutulmaz zamanların yaşandığı lavanta bahçesinin bu yıl da ilgi yoğun. Karatay Lavanta Bahçesi, evlilik teklifi yapanlardan, nişan veya düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlere, amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılardan her kesimden vatandaşın, yerli-yabancı turistlerin en önemli uğrak noktası oluyor. Karatay Belediyesi ayrıca oluşturulan Karatay Büfe, seyir terasları, yürüyüş yolları ve bahçenin daha birçok noktasında da keyifli vakit geçiriyor. Aynı zamanda vatandaşlar; dondurmadan, gazoza kadar lavantadan üretilen birçok ürünün tadına bakma imkanı da buluyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda lavanta bahçesine ilk günden yoğun ilgi gösteren tüm misafirlere teşekkür ederek, “Karatay’ımızı ihtiyaç duyduğu tesislerle, altyapı yatırımlarıyla, eğitimden spora, kültürden sosyal çalışmalara kadar birçok proje, hizmet ve yatırımlarla donatırken, bölgemizde çekim merkezi olacak cazibe alanlarını da bir bir hayata geçiriyoruz. Lavanta bahçemiz bu çekim merkezlerine güzel örnek oldu” ifadelerini kullandı.

Lavanta bahçesini gezmeye gelen vatandaşlar ise bahçe için güzel bir emek harcandığını ve Konya’da böyle bir yer olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek herkesin lavanta bahçesine gelmesini tavsiye etti.