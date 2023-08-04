Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin Konya’ya kazandırdığı Karatay Lavanta Bahçeleri’nde hasat gerçekleştirildi. 1 ay boyunca yerli yabancı yüz binlerce misafirine görsel şölen sunan Karatay Lavantası birtakım işlemden geçirilerek; gazoz, dondurma, sabun, krem ve lavanta yağı gibi daha birçok ürünün hammaddesi olarak kullanılacak.

Vatandaşa kapıların açıldığı 1 Temmuz’dan 31 Temmuz’a kadar şifalı özelliğiyle de bilinen lavantaları görmek için yüz binlerce yerli ve yabancı misafirin ağırlandığı Karatay Belediyesi Lavanta Bahçeleri’nde hasat gerçekleştirildi. 1 ay boyunca profesyonel fotoğrafçıların yanı sıra amatör fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası olan bahçede eflatun ve morun farklı tonlarındaki lavantaları fon yapan fotoğrafseverler, en güzel kareleri özel objelerle oluşturulan dekorlarla yakalamanın keyfini yaşadı.

Karatay Lavanta Bahçeleri’nin vatandaş ziyaretine kapanmasıyla birlikte başlayan hasat çalışmaları, Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Hasadın tamamlanmasıyla birlikte lavantalar, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneysınır’da kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi’ne götürülecek ve ilk etapta lavantaların yağı ile suyu çıkarılacak. Yiyecek, içecek ve kozmetiğin yanı sıra ilaç sektörünün de önemli bir hammaddesi olan Karatay Lavantası, dünyanın en önemli uçucu yağ bitkisi olarak, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da gazoz, dondurma, sabun, krem, lavanta yağı ile daha birçok ürünün yapımında hammadde olarak kullanılacak.

“Yüz binlerce misafir ağırladık”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Lavantası’nın görselliği ve kokusuyla Konya ve Karatay için de kıymetli değer haline geldiğinin altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak ilçemizdeki kıraç arazilerden yüksek ekonomik değer elde etmek ve ilçemiz üreticilerine öncülük etmek amacıyla 2019’da Karatay Lavanta Bahçesi’ni oluşturmuştuk. Gördüğümüz büyük ilgi ve lavantadan elde ettiğimiz katma değer neticesinde bahçemizi büyütme kararı alarak bahçelerimizin büyüklüğünü 400 bin metrekareye, fide sayısını ise 300 bine çıkardık. Karatay Lavanta Bahçesi, kokusu ve güzel görüntüsüyle ilçemizi, Konya’mızı, Karatay’ımızı süslemeye devam ediyor. Bu yıl da 1-31 Temmuz tarihleri arasında yüz binlerce yerli ve yabancı misafirimizi bahçemizde ağırladık. Lavanta, yüksek katma değere sahip tıbbi ve aromatik bir bitki. Çiftçilerimize alternatif ve faydalı bir ürün sunma hedefiyle çıktığımız yolda lavantadan dondurma, gazoz, sabun, krem, lavanta yağı ile daha birçok ürün elde ediyoruz. Dolayısıyla bir yandan Karatay Lavanta Bahçeleri’miz sayesinde Konya’mız ve ilçemizin turizmine katkı sunarken, diğer taraftan da ilçemize ve belediyemize ekonomik bir değer de katıyoruz. Karatay’ımızın ve Konya’mızın marka değerine destek olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da hem Karatay Lavanta Bahçe’mize hem de Karatay Mevlana Gül Bahçe’mize ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza ve misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.