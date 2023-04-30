Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Doğuş Mahallesine kazandırılan Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nde eğitimler başladı.

Karatay Belediyesinin Doğuş Mahallesine kazandırdığı Karatay Kültür ve Sanat Akademisi eğitimlerine başladı. Merkezin içerisinde; Ahşap Atölyesi, Çini ve Seramik Atölyesi, Müzik Atölyesi, Resim Atölyesi, Drama Atölyesi, Akıl ve Zeka Atölyesi, Yabancı Dil Atölyeleri, Bilişim Atölyesi ve Çocuk Okuma Salonu bulunuyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler sayesinde öğrenciler, sanata ve kültürel olan ilgi ile yeteneklerini daha da geliştirecek. Karatay Kültür ve Sanat Akademisi ile Karatay Belediyesi, çocukların ve gençlerin kendilerini tanımalarını, kültürel olarak donanımlı, ufuk sahibi, birlikte öğrenme ve üretme becerileri gelişmiş, dayanışmacı, güçlü bireyler olarak yetişmelerine destek olmalarını hedefliyor.

Başkan Hasan Kılca akademide eğitim alan öğrencilerle buluştu

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da eğitimlerin başladığı ilk günde öğrencileri yalnız bırakmadı. Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’ni ziyaret ederek öğrencilerle buluşan Başkan Hasan Kılca, akademide eğitim veren uzman eğitmenlerden bilgi aldı. Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nin sanata yetenekli gençlerin erken yaşlarda keşfedip geleceğe hazırlanmasına katkı sunacağını ifade eden Başkan Kılca, öğrencilerin kişisel gelişimi, eğitim başarısının artması ve sosyalleşmesi için tüm imkanları sağladıklarını belirerek, “Bugün itibariyle Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nde eğitimlerimiz başladı. Çocuklarımız burada ilgi ve yeteneklerine göre eğitim alıyorlar. Akademimizde drama, müzik, ahşap, çini ve bilgisayar atölyeleri ile dil kurslarımızın yanı sıra çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunacak bölümler var. Yıl boyunca sürecek eğitimlerimizin yanında yaz kurslarımız da burada gerçekleştirilecek. Yaptığımız yatırımlar ve etkinlikler ile ilçemizdeki kültür ve sanat sevgisini büyütüyoruz bu noktada çocuklarımız ve gençlerimiz için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Karatay Kültür ve Sanat Akademimizin ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.