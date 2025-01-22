Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi’nin, gençlerin eğitimine ve sosyal hayatlarına katkı sağlamak amacıyla ilçeye kazandırdığı Kültür ve Sanat Akademisi’nde Bahar Dönemi kayıtları başlıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nin sanata ve kültüre yetenekli gençlerin erken yaşlarda keşfedilip geleceğe hazırlanmasına katkı sunduğunu kaydederek, “Karatay’ın yetenekli gençleri için bu akademi büyük bir fırsat” dedi. Akademinin çocukların sosyal becerilerini geliştirmeye yardımcı olduğunu belirten Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin her alanda donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz. Kültür ve Sanat Akademisi, bu hedefimizin en somut örneklerinden biri. Akademimizin 7. döneminde 10 farklı atölyemizle gençlerimize ve çocuklarımıza yeni beceriler kazandırmayı amaçlıyoruz. Gençlerimiz burada hem kendilerini keşfedecek hem de dolu dolu 16 hafta geçirecekler. Ailelerimizin de çocukları için gösterdiği çaba bizleri mutlu ediyor. Bizler çocuklarımız için hep birlikte daha güçlü bir gelecek inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayıtlar 23-26 Ocak tarihleri arasında

Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nde 23 Ocak Perşembe günü başlayacak olan kayıtlar, 26 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek. Kayıtlar akademi.karatay.bel.tr adresinden gerçekleştirilecek. 7-14 yaş aralığındaki tüm Karataylı çocuk ve gençlerin başvuru yapabileceği akademiye kaydını yapan kursiyerler 16 hafta boyunca; Okuma, Resim, Akıl ve Zeka Oyunları, Drama, Ahşap, Bilişim, Çini ve Seramik, Müzik, Yabancı dil, Diksiyon ve Seslendirme gibi atölyelerde eğitimlerini teorik ile uygulamalı olarak alacaklar. 10 Şubat Pazartesi günü başlayacak Bahar Dönemi eğitimleri ise 31 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.