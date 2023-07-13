Konya’nın merkez Karatay ilçe belediyesi tarafından Doğuş Mahallesi’nde hayata geçirilen Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nin resmi açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açılışta yaptığı konuşmada Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’da kültür ve sanat hayatında yeni bir dönemin başladığını dile getirdi. Karatay’da kültür ve sanatın doğuşuna yeniden şahitlik ettiklerine vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, “Kültür ve sanatın olmadığı bir millet kuru bir ağaca benzer. Öyle ki bu ağacın kimseye faydası olmaz ama bu ağacı yeşerttiğinizde dalları olur gölgesinden istifade edersiniz, meyveleri olur ondan istifade edersiniz işte kültür ve sanatta böyledir. Estetik ve zarafetle süslenen nesiller geleceğimizin sigortasıdır. Kültür ve sanattan yoksun milletlerin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Karatay’da kültür ve sanata meyilli çocuklarımızı bu akademide yetiştirerek önlerini açmış olacağız. İnanıyoruz ki buradan nice sanatçılar nice yazarlar, edebiyatçılar, nice şairler, tiyatrocular yetişerek, ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum” dedi.

"Sanata kültüre yeteneği olan gençlerimizi geleceğe hazırlayacağız"

Karatay Kültür ve Sanat Akademisi ile ilgili bilgi veren Hasan Kılca, “Karatay Kültür ve Sanat Akademisi, çevre düzenlemesi ve tefrişatıyla birlikte 35 milyon liraya mal oldu. Bin 753 metrekare inşaat alanına sahip akademimizin içerisinde ahşap, çini ve seramik, müzik, resim, akıl zeka, bilişim, dil drama, diksiyon ve seslendirme, çocuk kütüphanelerimizle birlikte teknik ve idari ofislerimiz var. Karata Kültür ve Sanat Akademisi’nin nice sağlıklı bireyler nice sağlıklı nesiller yetiştireceğine inanıyorum. Merkezimizin yapım aşamasından açılışına kadar Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte çalıştık. Bu noktada Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte burada nice faaliyetler yapacağız. Okullarımızda sanata ve kültüre, şiire, edebiyata, müziğe, drama ve diğer tüm güzel sanatlara yatkınlığı olan çocuklarımızı tespit edip burada onları geleceğe hazırlayacağız. Tüm çocuklarımıza, gençlerimize, tüm ailelerimize, Karatay’ımıza ve Konya’mıza Karatay Kültür ve Sanat Akademi’mizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

"Akademi genç yeteneklere katkı sağlayacak"

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de akademinin genç yeteneklere büyük katkı sağlayacağını söyleyerek, Karatay’ın sanatsal kapasitesine vurgu yaptı. “Karatay gelişiyor” diyen Mehmet Genç, “Karatay kültürde, sanatta, sporda, eğitimde, sağlıkta ve birçok alanda gelişiyor. Bu sebeple belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Karatay’ın her sokağında, her caddesinde emeği var. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Önceden böyle imkanlar yoktu. Şimdi ki çocuklar, gençler çok şanslı. Belediyemizin asli bir görevi olmamasına rağmen çocuklarımız için, gençlerimiz için, hemşerilerimiz için belediyemiz böyle bir tesis yaptı. Burada İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de emeği var. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Burada yetişecek olan gençlerimizin şehrimize faydalı olacağına inancım tamdır. Tekrar bu tesislerimizin Karatay’a hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

"Kültür ve sanat akademisi gurur duyulacak bir mekan olmuş"

Medeniyetlerin yükselmesinin sebeplerinden birinin sanat olduğunu belirten Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular, gençlerin gelişimine katkı sunacak olan merkezin hayırlı olmasını diledi. Faruk Ulular, Konya belediyelerinin şehir için gayretle çalıştığını söyleyerek, “Gençlerimize hizmet, geleceğe hizmettir. Ağaç yaşken eğilir prensibinden hareket ederek gençlerimizin kabiliyetlerini ortaya çıkararak gelecekte büyük sanatçılar yetiştirmek maksadıyla kurulan bu akademi gurur duyulacak bir yer olmuş. Medeniyette yükselmenin bir nedeni de sanatın bu merdivenlerinden çıkmaktır. Günümüzde sanatın değeri her geçen gün daha da artıyor. Gençlerimizin yeteneklerini ortaya çıkartmak için bu binalar önem arz ediyor. Bu noktada Konya belediyelerimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Merkezin hayata geçirilmesinde başta Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hasan başkanımız her zaman yanımızda

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ise, ilçenin sanat ve kültür hayatına katkı sağlayacak olan bu merkezin başarılı etkinliklerle buluşacağına işaret etti. Kültür ve sanatın kendileri için vazgeçilmez olduğunu aktaran Abdüssettar Yarar, “Kültür ve sanat dünü ile bugünü, bugünü ile yarını birbirine bağlayan vazgeçilmez bir köprüdür. Bu köprünün inşasında çok önemli bir rolü üstlenen Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya çok teşekkür ediyorum. Başkanımız yaz kış demeden en kıymetli hizmetleri ortaya koymaktan hiçbir zaman geri durmamıştır. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız, Selçuklu, Meram ve Karatay Belediye Başkanlarımızla birlikte Konya’daki kültür ve sanat faaliyetlerinin her koşulda yanında yer almıştır. Karatay Kültür Sanat Akademisi de yetişmiş başarılı gençlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacak bir merkez oldu. Akademinin Konya’ya hayırlı olmasını diliyor. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Karatay Belediyesi tarafından Doğuş Mahallesi’ne kazandırılan Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nin açılışı, duaların ardından gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri, akademiyi gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öte yandan açılış programına; Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karatay İlçe Tapu Müdürü Mustafa Başer, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Karatay’ın kültür ve sanatına katkı yapan akademi

İlçede eğitim çağındaki çocukların ve gençlerin öğrenme, üretme ile uygulama çabalarının yeni mekânı olma hedefiyle çocuklarda yeni beceriler ve araç kullanma kazandırmak amacıyla kurulan Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nde 7-14 yaş aralığındaki 655 kursiyer, 25 Ağustos’a kadar teorik ve uygulamalı olarak eğitim alıyor. Ahşap, Çini, Müzik, Resim, Drama, Akıl ve Zekâ, Yabancı Dil ile Bilişim Atölyesi gibi 11 farklı atölyenin yanı sıra Çocuk Okuma ve Oyun Salonları da bulunan akademide uzman isimler; öğrencilerin sanata ve kültüre olan ilgi ile yeteneklerinin daha da gelişmesine katkı sunuyor. Karatay Kültür ve Sanat Akademisi, çocukların hayal dünyalarını kolayca sergileyip görsel, duygusal ve bilişsel becerilerini daha da geliştirirken içlerindeki yeteneklerinin de farkına varmasına destek oluyor.