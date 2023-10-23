Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden Karatay Kültür Merkezi’nin inşaatında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, incelemelerde bulundu.

Aziziye Mahallesinde yapımı başlayan ve nikah, çok amaçlı salon ile sergi salonundan oluşacak Karatay Kültür Merkezi, 4 bin 110 metrekarelik inşaat alanına sahip. Söz konusu tesiste 130 kişilik ve 54 kişilik iki ayrı nikah salonu, çok amaçlı salon ve bir de sergi salonu bulunacak. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte; nikah, çok amaçlı salon ile sergi salonundan oluşacak Karatay Kültür Merkezi’nin inşaatında incelemelerde bulundu, yapımda gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

“Merkezimizi kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız”

Karatay Kültür Merkezi’nin ilçeye ve vatandaşa hayırlı olmasını dileyen Başkan Kılca, ilçenin her yönden gelişimi için önemli yatırımları bir bir hayata geçirdiklerini aktararak, merkezi en kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti. Karataylıların her anlarında yanında olduklarını belirten Başkan Kılca, “Karatay Kültür Merkezimizin inşaatını inceledik. Kaba inşaatımız devam ediyor. Burası aynı zamanda kültür vadisi projesinin başlangıç noktası Mevlana Kültür Merkezimizin de hemen yanı başında. Hoş Kubbe projemizin de yanında bir alan. Merkezimiz, vatandaşlarımızın mutlu günlerine ev sahipliği yapacak. Sergi salonumuzda ise sosyal ve kültürel faaliyetler icra edilecek. Nikah, çok amaçlı salon ve sergi salonundan oluşan Karatay Kültür Merkezimiz, çok amaçlı salonları ile vatandaşlarımıza uzun yıllar güzel bir hizmet verecek. Bizler, ilçemizin gelişimi için yorulmak bilmeden sürekli sahadayız ve aşkla çalışıyoruz. Bölgeye değer katacak projemizi en kısa sürede tamamlayıp hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Karatay Kültür Merkezimizin Karatay’ımıza ve Konya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.