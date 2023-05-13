Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen programda depremzede annelerin gününü kutlayan heyet; özel günde anlamlı bir buluşmaya imza attı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın eşi Ayşe Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın eşi Şerife Kılca, AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun ve Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit, Karatay Belediyesi Konukevinde misafir edilen depremzede anneler ile buluşarak Anneler Günü’nü kutladı.

“Karatay Kadın Meclisi her zaman kadınların yanında”

Anneler Günü’nü buruk bir hüzünle kutladıklarını aktaran Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit, “Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak her zaman kadınlarımızın ve annelerimizin yanında olacağız. Deprem bölgesinden ilçemize gelen annelerimizin Anneler Günü’nü çiçeklerle kutladık. Depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Allah tüm annelerimize uzun ömürler versin. Kadın Meclisi olarak bugün Karatay Konukevinde misafir ettiğimiz annelerimiz ile bir araya gelip bu özel günlerini kutlamak istedik. Bugün biraz hüzünlüyüz. Depremzede annelerimizin yüklendiği sorumluluk hepimizin sorumluluğundan biraz daha büyük. Kimi evlatlarını, kimi ise sevdiğini kaybetti. Ama hayat devam ediyor ve biz de kadın meclisi olarak depremin ilk anından itibaren yanlarında olmaya çalıştık. Gönüllülerimiz, kadınlarımız büyük bir gayretle yardım ve destek için çalıştı. Çeşitli etkinlik ve kampanyalarımız devam ediyor. Karatay Belediyemizin öncülüğünde onlar için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu duygularla başta evlatlarını bu vatan için şehit vermiş annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.

“Yüreğimiz her zaman annelerimizle birlikte”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın eşi Şerife Kılca da anlamlı bir günde annelerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, yüreklerinin her zaman depremzede annelerle ve tüm kadınlarla olduğunu söyledi. Şerife Kılca, “Her zaman annelerimizin ve kadınlarımızın yanındayız. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Kardeşliğimizi daim kılsın” ifadelerini kullandı.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen programda katılımcılar annelere çiçek ve hediyeler vererek Anneler Günü’nü kutladı.