Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi, Üç Aylar’ın başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla asırlardır Konya’da sürdürülen Şivlilik geleneğini yaşatmak amacıyla ilçe genelinde çocuklara 50 bin adet şivlilik dağıtacak.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi, Üç Aylar’ın başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla asırlardır Konya’da sürdürülen Şivlilik geleneğini yaşatmak amacıyla ilçe genelinde çocuklara 50 bin adet şivlilik dağıtacak.

Üç Aylar’ın başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Konyalı çocukların şivlilik coşkusuna ortak olacak. Bu çerçevede Gençlik Meclisi Yönetimi ve gönüllüleri tarafından hazırlanan 50 bin adet Şivlilik, Regaib Kandili’nde ilçe genelinde yapılacak sürpriz etkinliklerde çocuklara hediye edilecek.

Şivliliğin çocukların sevindirildiği güzel bir gelenek olduğunu aktaran Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri ile gönüllüler, “Üç Aylara girilmiş olmak hepimizi mutlu ediyor. Konya kültüründe önemli bir yer tutan ve nesilden nesile aktarılan şivlilik de bu mutluluğumuza ayrı bir heyecan katıyor. Bizler de bu coşkuya katkı sunmak için çocuklara Şivlilik hazırlıyoruz. Karatay Kent Konseyi olarak bu hediyeleri ilçemizin birçok noktasında çocuklara dağıtacağız. Bu tür etkinliklerle gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.