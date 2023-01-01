Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi, 10 binin üzerinde gönüllüsüyle 2022 boyunca ilçe genelinde başarılı projelere imza attı.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi, 10 binin üzerinde gönüllüsüyle 2022 boyunca ilçe genelinde başarılı projelere imza attı.

Karatay Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini toplumun bütün kesimlerini içerecek şekilde sürdüren Karatay Belediyesi Kent Konseyi, 2022 yılı boyunca düzenlediği program, proje ve etkinlikleriyle yine adından söz ettirdi. Karatay Kent Konseyi 93 koordinatör, bin üniversite öğrencisi, 8 bin lise öğrencisi, 50 kadın 50 çocuk olmak üzere 10 binin üzerinde gönüllüsüyle eğitimden sağlığa, kültür ve kişisel gelişimden daha pek çok alana kadar yüzlerce proje üretti. Karatay’ı tüm kesimleri ve dinamikleriyle birlikte temsil eden Karatay Kent Konseyi, böylece 2022 yılını dolu dolu geçirmiş oldu.

“Karatay Gençlik Meclisi, gönülleri fethetti”

“Fethedilecek Çok Gönül Var ise Kat Edilecek Çok Yol Var” sloganıyla özellikle eğitim çağındaki çocuk ve gençlere yönelik çalışmalarını 2022’de de sürdüren Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi yıl boyunca; Gençlerle Bir Başka programı, Hayata Bi Mola Film Gecesi, Kış Atölyesi Probiyotik Turşu Yapımı, Tanışma ve Kaynaşma Kampları, KYK’da kalan üniversite öğrencilerine geleneksel Konya pilavı ikramı, 21 Aralık en uzun gecede nöbet tutan çalışanlara sahlep ikramı, Karatay’da Seyir Defteri, 3D Açık Hava Sinemaları, Haydi Sinemaya etkinlikleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi 101 FEST, KTO Karatay Üniversitesi Yapay Zeka Şenlikleri, Öksüz-Yetim dezavantajlı çocuklara yönelik akademik eğitim destekleri, E-Spor Hazırlıkları, AR-GE Garajı, Fasıl Geceleri, pansiyon ziyaretleri ve daha birçok programla yüzlerce Karataylı gencin gönlünü fethetmeyi başardı.

“Karatay Kadın Meclisi kadınların sosyal ve ekonomik hayatına katkı sundu”

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi de 2022’yi oldukça verimli geçirdi. Kadın Meclisi; sosyal projeler, kültürel gezi programları ile kadınların daha aktif, katılımcı, üretken ve girişimci olmasına yönelik birçok projeyi hayata geçirdi. Bu çerçevede Karatay Kadın Meclisi, 2022 boyunca; Kağıt Rölyef Atölyesi, Kadınlar Günü Programı, Lavanta Sabunu, Mum ve Krem Atölyesi, Aile-Eğitimci Buluşmaları, Halk Eğitim Kursu öğrencilerine yönelik sinema etkinlikleri, Tanışma Programı, Ev Ziyaretleri ve Masal Geceleri gibi daha birçok program düzenleyerek kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatlarını destekleyen programlarla 2022 yılını dolu dolu geçirdi.

“Karataylı çocuklar ilçe yönetiminde söz sahibi oldu”

Karatay Belediyesi, çocukların da ilçe yönetimine aktif olarak katılmaları, kendileri ve Karatay ile ilgili projelerde aktif rol almaları amacıyla 2022’de “Karatay Çocuk, Çevre ve Sıfır Atık Çocuk Meclisi”ni kurdu. Karatay Kent Konseyi Çocuk Meclisi de diğer birimler gibi kısa sürede birçok çalışmaya imza attı. Özellikle; Çocuk-Yazar Buluşmaları, Şehir dışı geziler, Açık Hava Sinemaları ve Çocuk Şöleni’ni düzenleyen Çocuk Meclisi, ilçedeki çocukları ilgilendiren kararlarda da pay sahibi oldu. İlçedeki sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamın gerekliliklerine ilişkin görüşlerini dile getirmelerine de imkân sunan Karatay Çocuk Meclisi, 2022’de olduğu gibi 2023 yılında da çocukları geleceğe hazırlayacak projelerine devam edecek.

“Ortaöğretim çalışma grubu 2022’de öğrencilerin yanındaydı”

Karatay Kent Konseyi Ortaöğretim Çalışma Grubu da geride bıraktığımız 2022’de birçok projeyle ilçede eğitim gören öğrencilerin yanındaydı.

Bu çerçevede Ortaöğretim Çalışma Grubu; Oryantasyon Programları, Öğrenci-Veli Buluşmaları, Film Etkinlikleri, Okur-Yazar Buluşmaları, Playstation Turnuvası, Kitap Tahlilleri, Sömestr Kampları, Karatay Okuyor Projesi, Kariyer Günleri, Kandil Programları, Kavramlar Sözlüğü, Yaz Okulları, Taşkent ve Beyşehir Kampları, İftar Programları, Bursa, Bilecik, Çanakkale ve İstanbul Kültür Gezileri, Çevrimiçi Okumaları ve Sıra Gecesi etkinlikleriyle önemli işlere imza attı.

“Sıfır atık gönüllüleri doğayı ve geleceği koruyor”

Karatay Kent Konseyi, Karatay Belediyesi tarafından yürütülen Sıfır Atık projelerinde de önemli pay sahibi oldu. Karatay Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu, belediyenin “Sıfır Atık” projelerine büyük destek sunarak ilçe genelinde çevre duyarlılığını artmasını sağladı.

Bu çerçevede Sıfır Atık Çalışma Grubu 2022 boyunca; Sıfır Atık Çocuk Tiyatrosu, Sıfır Atık Drama, Sıfır Atık Belgesel Analizi, Ahşap Boyama Atölyesi, Kağıt Telkâri Atölyesi, Sıfır Atık Takı Tasarım Atölyesi, Sıfır Atık İleri Dönüşüm Atölyeleri, Sıfır Atık Tarif Atölyesi, Sıfır Atık Farkındalık Atölyeleri, Fidan Dikme Etkinlikleri, Sıfır Atık Atıksız Yaşam Kampı, Sıfır Atık İftar Programı ve Sıfır Atık Seminerleri gibi daha birçok etkinlikle Karatay Belediyesi’nin Sıfır Atık seferberliğine büyük katkı sağladı.

“Karatay Kent Konseyi, 2023 yılında da öncü olmayı sürdürecek”

Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi, 2022’deki tüm bu faaliyetlerinin yanında 2023’te de yeni ve özgün daha birçok projeye imza atacak. 2023’te E-Spor’dan AR-GE çalışmalarına, doğa yürüyüşlerinden kamplara, kurslardan seminerlere kadar daha birçok program planlayan Karatay Kent Konseyi, insan merkezli duruş, samimiyet ve katılımcılık anlayışıyla ilçenin şehrin ortak yönetimine, sosyal, kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlamayı sürdürecek.

“Bu şehir için sözü olan herkesi bekliyoruz”

Karatay Belediyesi Kent Konseyi’nin faaliyetlerinin ilçeye çok önemli katkılar sunduğunun altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Karatay Kent Konseyi’nin Karatay’da yazılan başarı hikâyesinin önemli bir ortağı olduğunu söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Karatay Kent Konseyi, ilçemizin gelişmesi ve güzelleşmesi adına önemli işlere imza atıyor. Özellikle Karatay’daki katılımcı demokrasinin tesisi ve yerel yönetimler olarak aldığımız kararlarımıza katkıları açısından Karatay Kent Konseyi önemli bir konumda bulunmaktadır. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar bu prensiple çalışarak Karatay’ımız için hep en iyisini istedik ve bu doğrultuda ‘benim bir fikrim var’, ‘bir projem var’ veya eleştirisi, önerisi ile düşüncesi olan herkesi yönetimimize dahil ettik. Kent Konseyimiz bu çerçevede belediyemiz ve hemşehrilerimiz arasında önemli bir köprü görevi görüyor. Kent Konseyimiz 2022 yılı boyunca da bu çerçevede önemli işlere imza attı. Karatay’da bir başarı varsa bu yolda Kent Konseyimizin önemli bir payı bulunmaktadır. 2022’de olduğu gibi yeni dönemde de Karatay Kent Konseyi bizlerin en önemli paydaşı olmaya devam edecek. Karatay’a katkıları dolayısıyla Karatay Kent Konseyimizi ve emeği geçen tüm gönüllü kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi.