Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Karatay Hoş Kubbe’nin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kubbealtı Kütüphanesi, Okuma Salonu, Çocuk Kütüphaneleri, Çocuk Kafe, çocuklara özel oyun alanlarının yanı sıra Kafe Karatay’ın yer alacağı Hoş Kubbe’yi gençlere armağan ettiklerine vurgu yaptı.

Karatay Belediyesi tarafından çocuklar ve gençler için özel olarak tasarlanan Karatay Hoş Kubbe’nin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Çimenlik Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde hayata geçecek Hoş Kubbe projesinde gençlerin hem ders çalışabilecekleri hem de kaynak kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri Kubbealtı Kütüphanesi bulunacak. Burada ayrıca gençler için birçok sosyal ve kültürel etkinlikler de yapılabilecek. Aynı zamanda Karatay Belediyesi’nin son 4 yılda hayata geçirdiği 148. yatırım olan projede 2 kütüphane, 1 de okuma salonu planlandı. Hoş Kubbe’de yine 0-3, 3-6 ve 6-12 yaş çocuk kütüphaneleri, özel oyun alanları ve Çocuk Kafe de bulunacak. Kısa sürede Konya’nın yeni markalarından birisi haline gelen Kafe Karatay’ın şubelerinden birisi de yine Hoş Kubbe içerisinde hizmet verecek.

“Hoş Kubbe, gelecek nesillerimize yeni fikirler, düşünceler ve farklı ufuklar açacak bir projemiz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, her geçen gün Karatay’ın ve yarınların teminatı çocuklar için birbirinden kıymetli eserler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarına vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, “Anne-babasına, komşusuna, memleketine, vatanına ve milletine hayırlı, insanlığa yararlı bireyler yetişmesinde bize de düşen sorumluluklar var. Hoş Kubbe de, gelecek nesillerimize yeni fikirler, düşünceler ve farklı ufuklar açacak bir projemiz. Eğitim-öğretim, bize göre insanı akıl ve ruh bütünlüğü içinde her 2 dünyaya hazırlama ve yetiştirme sanatıdır. Bu nedenle sadece bugünü düşünmüyoruz. Bugünden yarınları dizayn etmenin, yarınlara güzel hizmetler miras bırakmanın derdindeyiz. Bu dert, bizim hizmet ivmemizi her geçen gün daha da artırıyor. Bu öncelik ve hassasiyetimiz neticesinde bir güzel hizmeti daha Karatay’ımıza kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 148. temel atma törenimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Belediye olarak belediye tarihinin en büyük bütçeli projelerinin hep çocuklara ve gençlere yönelik olduğunu ifade eden Başkan Kılca, “Bizler Hoş Kubbe projemizle geleceğimiz olan yavrularımıza hoş bir sada, bir dua bırakma gayretindeyiz. Bugün temelini atmakta olduğumuz Hoş Kubbe, inşallah asırlar sonrasına bizlerin selamını ve muhabbetini taşıyacak” ifadelerini kullandı.

“Üretmeye ve Karatay’ı geleceğin yıldızı yapmaya kararlıyız”

Hasan Kılca, Hoş Kubbe projesinin detaylarıyla ilgili olarak da bilgi verdi. Başkan Kılca, projenin bodrum ve asma kat dahil toplam 3 kattan oluşacağını ve bin 426 metrekarelik binanın 14 araçlık otoparka da sahip olacağını aktararak, “Hoş Kubbe içerisinde sergi holü, 0-3 yaş grubundan başlayarak 12 yaşa kadar olan tüm çocuklarımızın istifadesine sunacağımız çocuk kütüphaneleri, Çocuk Kafe, özel oyun alanları ve yine yavrularımızın beceri ve yeteneklerini destekleyen maker alanları bulunacak. Tüm bu aktivite alanlarının çocuklarımızın erken yaşlarda kitaplarla tanışmalarına, okuma alışkanlığı kazanmalarına ve bilgi ile becerilerini destekleyip, hayal güçlerini besleyeceğine inanıyoruz. Yine bu özel mekanlar, evlatlarımızın mental sağlığına katkı sunmasının yanında, eğlenceli aktivitelerle farklı ve benzersiz bir öğrenme ortamı da sunacak. Bu projeyi tasarlarken gençlerimizi de unutmadık, bu nezih ortam gençlerimize de hitap edecek güzel imkanlara sahip olacak. Huzurlu ve sessiz bir ortamda gençlerimiz derslerine konsantre olurken, ihtiyacı olan her türlü bilgiye kolayca ulaşabilecek ve araştırma yapabilecek kaynaklara da sahip olacak. Sınavlara hazırlanan yavrularımızın ders çalışma ortamlarının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla sınav maratonundaki gençlerimiz de Hoş Kubbe’deki Kubbealtı Kütüphanesi’nden en güzel şekilde yararlanacak. Gençlerimiz için birçok sosyal ve kültürel etkinlikleri de burada yapacağız. Konya’mızın markası haline gelen Kafe Karatay’ın biri de Hoş Kubbe’mizde yerini alacak. Hoş Kubbe çevre düzenlemesiyle birlikte toplamda 35 milyon liraya mal olacak. Durmadan, yorulmadan üretmeye ve Karatay’ı geleceğin yıldızı yapmaya kararlıyız” dedi.

AK Partili belediyelerin başarısına vurgu yapan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Hoş Kubbe’nin yatırımının Karatay Belediyesi’nin 148. yatırımı olduğunu hatırlatarak bunun önemli bir belediyecilik başarısı olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise, Konya’nın ilim irfan medeniyeti olan bir şehir olduğuna dikkat çekerek Karatay Belediyesi’nin de Hoş Kubbe yatırımıyla şehrin bu özelliğine ve birikimine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Hoş Kubbe’nin temeli dualar eşliğinde atıldı. Temel atma törenine Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık, Karatay ilçe mülki erkanı, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.