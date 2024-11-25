Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi öncülüğünde hayırsever İsmail Nükte’nin Çimenlik Mahallesi’nde yaptırdığı Karatay Hatice-Faik Nükte Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi, ilçede güçlü bir sağlık alt yapısına katkı sunmak ve vatandaşın daha konforlu sağlık hizmeti alabilmesi amacıyla sağlık alanındaki hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda arsası Karatay Belediyesi tarafından tahsis edilen, yapımını ise İsmail Nükte’nin üstlendiği Hatice-Faik Nükte Aile Sağlığı Merkezi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Söz konusu merkez, Çimenlik Mahallesi’nde bin 198 metrekare arsa üzerinde 800 metrekarelik açık otopark alanı ile 8 aile hekimliğinin hizmet vereceği bir kapasitede inşa edildi. Aile Sağlığı Merkezi’nin içerisinde; 8 hekim odası, 8 sağlık çalışanı odası, aşılama ve bebek bakım odası, gebe izlem odası, tıbbi müdahale, laboratuvar, eğitim ve toplantı odası, otoparkı, bay-bayan mescidi ve sosyal alanlar bulunuyor.

“Önceliğimiz her daim insanımız ve insanımızın sağlığı olmuştur”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tesisin açılışında yaptığı konuşmada; Karatay Belediyesi olarak önceliklerini her zaman insana ve insan sağlığına katkı sağlayan yatırımlara verdiklerinin altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, “Buradan hareketle, altyapı ve üstyapı çalışmaları başta olmak üzere; eğitim, kültür, teknoloji, yeşil alanlar, sosyal donatılar ve sağlık yatırımları gibi birçok alanda hizmet ürettik. Yerel yönetimler olarak sadece tesisler, parklar veya yollar yapmıyoruz. Aynı zamanda tesislerden istifade edecek vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran ve güzelleştiren projeler de üretiyoruz. İnsan sağlığını iyileştirme projelerini yürütürken, toplum sağlığıyla ilgili yatırımlara da ayrı bir ehemmiyet veriyoruz. Alanını tahsis ettiğimiz, hayırseverimiz tarafından da yapımı tamamlanan ve bugün açılışını yapacağımız bu merkezle vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine daha hızlı, daha kolay ve daha iyi şartlarda ulaşabilecekler” dedi.

“Öncülüğümüz sayesinde sadece son 5.5 yıla ilçemize 7 aile sağlığı merkezi kazandırıldı”

Ülkemizin sağlık alanında elde ettiği başarının dünyada örnek gösterildiğini vurgulayan Hasan Kılca, bu başarıda milletimizin elini taşın altına koymasının payı olduğunu belirtti. Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu başarının başka bir paydaşı olan yerel yönetimlerin de yaptığı yatırım ve hizmetlere hayırseverlerimizin iş birliğini ekleyince ortaya hayrın rekabeti çıkıyor. Bu rekabet, hem ilçemize hem şehrimize hem de ülkemize güzel hizmetlere vesile oluyor. Devlet-millet ile yerel yönetimler olarak bizlerin dayanışmasının en güzel örneklerinden birisi daha hayata geçiyor. Konyamız ve özellikle de Karatay’ımız bu alanda çok önemli bir mesafe aldı. Hayata geçen yatırımlar ve projeler neticesinde ilçemizde sağlık altyapısı tamamlanmış oldu diyebiliriz. Belediye olarak ilçemize işlevsel ve modern mimariye sahip; Nakipoğlu Şehit Uzm. Dr. Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezi’ni, Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi’ni, Karakulak Yusuf Yiğit Aile Sağlığı Merkezi’ni, Hayıroğlu Sağlık Evi’ni, hayırseverimizin desteğiyle yapımı tamamlanan Hatice-Faik Nükte Aile Sağlığı Merkezi’ni de ilçemize kazandırdık. Yine Sıddıka Katırcı Aile Sağlığı Merkezi ve Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi’nin yapımında sona geldik. Son olarak, Araplar Mahallesi’ne kazandıracağımız ‘Karatay 1. Nolu Fahriye-Yaşar Oğuz 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun protokolünü de geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürümüzün ve hayırseverimizin katılımıyla imzaladık. Böylece ilçemize 5.5 yılda 7 yeni Aile Sağlığı Merkezi’ni kazandırmış olacağız.”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hayırsever aileye ve tüm hayırsever hemşehrilerine şükranlarını sunarak, Karatay Hatice-Faik Nükte Aile Sağlığı Merkezi’nin hayırlı olmasını diledi.

Açılışta konuşan Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da, Konya modeli sağlık hizmetlerinin Türkiye’ye örnek olduğuna değinerek; sağlık tesisinin bölge halkına daha kaliteli ve kolay erişilebilir sağlık hizmeti sunacağını ifade etti. Prof. Dr. Mehmet Koç; “Sağlık yatırımlarında Konya modeli tüm Türkiye’ye örnek oldu. Yüzlerce sağlık tesisimizi Sağlık Bakanlığımız, belediyelerimiz ve hayırseverlerimiz birlikteliğiyle Konya’mıza kazandırdık” diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise, Konya’da pek çok eserin hayata geçmesindeki hayırseverlerin katkılarının önemine değindi.

Protokol konuşmalarının ardından Karatay Belediyesi ve hayırsever İsmail Nükte’nin katkılarıyla yapımı tamamlanan Hatice-Faik Nükte Aile Sağlığı Merkezi’nin resmi açılışı, dualarla gerçekleştirildi. Resmi açılışın ardından protokol üyeleri, aile sağlığı merkezini inceleyerek tesis hakkında bilgi aldı.