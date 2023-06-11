Konya’nın merkez Karatay ilçesi Karaaslan Üzümcü Mahallesinde 13 bin 700 metrekarelik bir alanda kurulan Karatay Gül Bahçesi, misafirlerini ağırlamak için artık gün sayıyor.

Konya’ya katacağı güzelliğin yanı sıra aynı turizme de katkı sağlayacak Karatay Gül Bahçesi; gölgelikli salıncak, gül şemsiyesi, gazebo, gül takı, travers yürüyüş yolları, gül ağaçları ve daha birçok objesiyle vatandaşların yeni uğrak yeri haline gelecek. Karatay Belediyesi Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ile birlikte Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Karatay Gül Bahçesinde yürütülen son çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Hasan Kılca ve Milletvekili Mustafa Hakan Özer’e Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri de eşlik etti. Hasan Kılca, Karatay Gül Bahçesi’ndeki çalışmalar ve açılış için yapılan son hazırlıklar hakkında Özer’e bilgi verdi.

“Yeşil kuşak çalışmalarımızla Karatay’ımızı güzelleştiriyoruz”

İlçedeki yeşil kuşak çalışmalarıyla Karatay’ı her geçen gün daha da güzelleştirdiklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu çerçevede şehre kazandırdıkları Karatay Gül Bahçesinin misafirleri ağırlamak için gün saydığını söyledi. Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak ilçenin tamamında yeşil kuşak çalışmalarımız, park ve bahçe projelerimizle hemşerilerimizin hizmetindeyiz. Bu hedefle bir süre önce başladığımız projemizi yoğun çalışmalarımızın neticesinde tamamlama aşamasına geldik. park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz artık bahçemizin son dokunuşlarını yapıyor. Kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımızın ziyaretine açacağız inşallah. Karatay Lavanta Bahçelerimiz, Hobi Bahçelerimiz ve yeşil kuşak çalışmalarımızla Karatay’ımızın güzelliğine güzellik katıyoruz. Karatay Lavanta Bahçelerimiz; kokusu ve görüntüsüyle ilçemizi süslüyor, Karatay’a bambaşka bir hava katıyor. Karatay Lavanta Bahçelerimizin hemen karşısına konumlandırdığımız Karatay Gül Bahçemiz de şehrimize çok yakışacak ve vatandaşlarımızın yeni bir uğrak noktası haline gelecek. Bahçemizi hemşerilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

“Karatay Gül Bahçesi şehrin estetiğine yeni bir katkı sağlayacak”

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de Karatay Gül Bahçesi’nin Konya’ya farklı bir hava katacağına inandığını belirterek, projeyi Konya’ya kazandıran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Milletvekili Özer, “Konya belediyelerimiz, deyim yerindeyse hizmette birbirleriyle yarışıyorlar. Hasan Kılca Başkanımız tüm alanlarda olduğu gibi yeşil kuşak çalışmalarına ve şehir estetiğine de ayrı bir önem veriyor. Karatay Gül Bahçesi de bunun güzel bir örneği olmuş. Konya’mız adına emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Karatay Lavanta Bahçesine yakın bir konumda bulunan bu bahçe de kokusu ve görüntüsüyle Karatay’ı süsleyecek. Bu güzel proje dolayısıyla Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum. Bizler de milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla, belediyelerimiz ve meclis üyelerimizle birlikte Konya’mız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” şeklin konuştu.