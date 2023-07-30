Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin yaz tatillerini daha verimli ve keyifli geçirebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği “Karatay Gençlik Meclisi Yaz Okulu” eğitimlerine bu yıl da devam ediyor.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Yaz Okulları eğitimleri devam ediyor. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de destekleriyle yürütülen projede gençler, hem eğlenceli hem de eğitici bir yaz tatili geçirme imkanı buluyor. İki farklı yaş grubunda organize edilen etkinliklerde 750 ortaokul ve lise öğrencisi, kendilerine sunulan Kur’an, siyer, ilmihal dersleri ve Ebru Atölyesi, Photoshop Atölyesi ile Öncü Şahsiyetler Atölyesi, futbol, voleybol, okçuluk dersleri alıyor. Öğrenciler ayrıca bowling, paintball, lazer tag, yüzme, halı saha, at binme, sinema, Konya Bilim Merkezi gezisi, kamp, oryantiring, şehir turu, lavanta ve gül bahçesi gezisi, piknik ve teknik geziler ile yaz tatillerini daha verimli geçiriyor.

“Gençlerimiz yaz okulları ile keyifli ve verimli vakit geçiriyor”

Öğrencilerin eğitim, sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişim süreçlerine katkı sunacak etkinliklere aralıksız devam ettiklerini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlerin Yaz Okulları ile keyifli ve verimli vakit geçirdiklerini aktardı. Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yapmaya büyük önem veriyoruz. Belediye olarak göreve geldiğimiz ilk andan itibaren Karatayımıza birçok okul ve eğitim tesisi kazandırarak, 4,5 yılda eğitime 1 milyar liranın üzerinde bir destek sunduk. Gençlerimiz için sadece bunlarla yetinmiyoruz. Eğitim, sosyal, kültürel ve sportif hizmetlerimizi sürekli geliştirip, ilerletiyoruz. Bu çerçevede Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisimizin, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle organize ettiği Yaz Okullumuzda eğitimler büyük bir başarı ile sürdürülüyor. Proje çerçevesinde yüzlerce öğrencimiz, eğitimlerin yanı sıra geziler, sosyal ve sportif etkinliklerden faydalanıyor. Yaz Okullarımız ile çocuklarımız ve gençlerimizin hem kişisel gelişimleri, hem psikolojik gelişimleri hem de akademik gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bir yandan eğlenirken diğer taraftan öğrenerek faydalı bir tatil dönemi yaşıyorlar. Yaz Okulumuzda eğitimler 11 Ağustos’a kadar sürecek. Bizler de gençlerimizin geleceğe daha iyi hazırlanması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.