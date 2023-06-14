Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Karataylı gençlerin yaz aylarını daha verimli ve keyifli geçirebilmeleri hedefiyle sürdürdüğü “Karatay Gençlik Meclisi Yaz Okulu” için kayıtları almaya başladı.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından bu yıl 3’ncüsü düzenlenen Yaz Okulları kayıtları başladı. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destekleriyle yürütülen projeye başvurular 18 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek. Ön kayıtlara ortaokul ve lise öğrencileri ayrı ayrı olarak başvuracak. Karatay’da ikamet etmek şartıyla önümüzdeki eğitim yılında 5, 6, 7 ve 8. sınıfa başlayacak olan ortaokul öğrencileri; Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra futbol, voleybol, okçuluk dersleri alacaklar. Hafta içi derslerin akabinde aktivitelerden yararlanacak.

Lise kategorilerinde de yine ilçede ikamet eden veya ilçede herhangi bir lisede eğitim gören öğrencilerin başvuru yapabilecek. Öğrenciler; kendilerine sunulan Kur’an, siyer, ilmihal dersleri ve Ebru Atölyesi, Photoshop Atölyesi ile Öncü Şahsiyetler Atölyesi’nin yanı sıra hafta içi 3 farklı aktiviteye katılacaklar. Söz konusu aktiviteler arasında ise bowling, paintball, lazer tag, yüzme, halı saha, at binme, sinema, Konya Bilim Merkezi gezisi, kamp, oryantiring, şehir turu, piknik ve teknik geziler bulunuyor. https://yazkursu.karatay.bel.tr/ adresinden alınmaya başlanan Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yaz Okulu, kontenjanlarla sınırlı olacak ve kurslar tamamen ücretsiz. 3 Temmuz tarihinde başlayacak ve 11 Ağustos tarihinde sona erecek kurslar ise Ali Ulvi Kurucu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Prof. Fuat Sezgin Ortaokulu’nda gerçekleştirilecek.